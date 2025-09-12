Capa Jornal Amazônia
Trump diz que assassino de Charlie Kirk foi capturado e defende pena de morte a ele

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na manhã desta sexta-feira, 12, que o suspeito do assassinato de Charlie Kirk foi capturado. "Com um alto grau de certeza, nós o temos", anunciou Trump em entrevista ao programa Fox & Friends, da Fox News. O republicano disse esperar que o assassino seja condenado e receba pena de morte.

Trump havia culpado a esquerda radical pelo crime ao comentar a morte de Kirk pela primeira vez na quarta-feira, 10, mas nesta sexta evitou responder a perguntas se o ataque teria relação a um movimento maior ou motivação política. "Não sei dizer", afirmou, ao ser questionado se o ataque era direcionado apenas ao ativista.

Durante a entrevista, Trump também defendeu que os Estados Unidos precisam ter modelos mais rápidos de julgamento. "Veja a China, por exemplo, que tem um modelo assim e não espera anos para julgar alguém", apontou.

Sobre a pena de morte, o republicano criticou que, a depender da jurisdição estatal, condenados podem cumprir apenas uma pena longa de prisão ou esperar anos até o cumprimento da pena de morte. "Se o assassino de Charlie for culpado, teremos que mantê-lo e alimentá-lo por anos, talvez 25 anos", disse.

Kirk foi morto com um único tiro na quarta-feira, no que a polícia disse ser um ataque direcionado e o governador de Utah, Spencer Cox, chamou de assassinato político. Kirk foi cofundador da organização política sem fins lucrativos Turning Point USA e era um aliado próximo de Trump.

As autoridades recuperaram um rifle de alta potência com ação de ferrolho perto do local e disseram que o atirador pulou de um telhado e desapareceu na floresta após o tiroteio. (Com agências internacionais).

