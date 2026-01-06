Capa Jornal Amazônia
Trump diz que a Venezuela entregará até 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos

Estadão Conteúdo

O presidente americano, Donald Trump, anunciou há pouco que as autoridades interinas da Venezuela entregarão entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo "de alta qualidade e sancionado" aos EUA.

"Este petróleo será vendido a seu preço de mercado, e esse dinheiro será controlado por mim, como Presidente dos Estados Unidos da América, para garantir que seja usado para beneficiar o povo da Venezuela e dos Estados Unidos!", acrescentou Trump em postagem na Truth Social.

O republicano ainda pediu que o secretário de Energia Chris Wright execute o plano "imediatamente" e comentou que os barris serão transportados por navios de armazenamento e levados diretamente para docas de descarregamento dentro do país.

Lula e Carney repudiam ataque dos EUA e querem acelerar acordo Mercosul-Canadá

08.01.26 21h07

Câmara dos EUA aprova projeto de lei para estender subsídios de saúde por mais 3 anos

08.01.26 19h57

Trump: estou instruindo meus representantes a comprarem US$ 200 bilhões em títulos hipotecários

08.01.26 19h12

IMPASSE

Trump critica resolução limitando poderes de guerra e diz: 'votação mais importante ainda virá'

O texto prevê também que qualquer novo ataque contra a Venezuela dependa de autorização prévia do Congresso.

08.01.26 16h18

CONVERSA

Trump detalha diálogo com Maduro após captura: ‘Você tem que se render’

Em coletiva para a imprensa, Presidente dos Estados Unidos afirma que houve mais de uma troca de mensagens ou conversas após a captura

03.01.26 15h31

EUA X Venezuela

Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas

Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

03.01.26 8h21

Tensão internacional

VÍDEO: Trump confirma ataque a Caracas e diz que Maduro foi capturado

Operação militar dos EUA na Venezuela teria retirado o presidente Nicolás Maduro do país; governo venezuelano decretou estado de emergência

03.01.26 7h15

resposta

Venezuela ordena prisão de envolvidos na captura de Maduro

Ditador venezuelano está detido em Nova York desde a operação realizada pelos Estado Unidos em Caracas, no último sábado

05.01.26 13h32

