Trump diz que a Venezuela entregará até 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos

O presidente americano, Donald Trump, anunciou há pouco que as autoridades interinas da Venezuela entregarão entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo "de alta qualidade e sancionado" aos EUA.

"Este petróleo será vendido a seu preço de mercado, e esse dinheiro será controlado por mim, como Presidente dos Estados Unidos da América, para garantir que seja usado para beneficiar o povo da Venezuela e dos Estados Unidos!", acrescentou Trump em postagem na Truth Social.

O republicano ainda pediu que o secretário de Energia Chris Wright execute o plano "imediatamente" e comentou que os barris serão transportados por navios de armazenamento e levados diretamente para docas de descarregamento dentro do país.