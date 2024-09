Trump diz não se ver concorrendo de novo em 2028 caso perca atual eleição

O ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato nas eleições 2024, Donald Trump, disse em uma entrevista exibida neste domingo (22) que não acredita que concorrerá novamente em 2028 se perder esta eleição.

“Não, não acho. Acho que será isso. Não vejo isso [acontecendo de novo] de jeito nenhum”, disse Trump no “Full Measure” com Sharyl Attkisson quando perguntado se ele se via concorrendo novamente em quatro anos se não obtivesse sucesso em novembro.

O ex-presidente completaria 82 anos no dia da eleição em 2028.

O republicano disputa a terceira tentativa à Casa Branca após perder o pleito de 2020 para o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.