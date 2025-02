Trump diz estar comprometido com posse de Gaza pelos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (9) que está comprometido com a compra e a posse da Faixa de Gaza, mas que poderia ceder partes da terra a outros Estados do Oriente Médio para ajudar no esforço de reconstrução.

Trump fez declarações a repórteres a bordo do Força Aérea Um.

Segundo o presidente norte-americano, o objetivo é transformar a Faixa de Gaza em um lugar “privilegiado para o desenvolvimento futuro”. “Eu me importarei com os palestinos e garantirei que eles não sejam mortos”, declarou.

Enquanto voava para acompanhar a final da NFL em Nova Orleans, o presidente norte-americano disse que também pretende se reunir com os líderes da Arábia Saudita e do Egito com a expectativa de que negociações sobre a “limpeza” de Gaza avancem. Ele, contudo, não indicou quando os encontros acontecerão.

Durante uma reunião de gabinete neste domingo (9), Netanyahu disse que a visita aos Estados Unidos e as discussões que teve com o presidente americano “carregam consigo grandes conquistas adicionais que podem garantir a segurança de Israel por gerações.”

Em uma coletiva de imprensa conjunta com Netanyahu na semana passada, Trump anunciou uma ideia para os Estados Unidos assumirem o controle de Gaza e redesenvolvê-la em uma “Riviera do Oriente Médio.”