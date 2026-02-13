Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump: Delcy Rodríguez está fazendo ótimo trabalho, petroleiras irão à Venezuela

O presidente dos EUA disse ter um relacionamento muito bom com a presidente da Venezuela

Estadão Conteúdo
fonte

Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela (Federico Parra | AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 13, que tem um relacionamento muito bom com a presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, que disse estar fazendo um ótimo trabalho, com "nota 10". Em declaração a repórteres, ele disse que as empresas do setor de petróleo estão se movimentando para operar no país sul-americano.

Em pergunta sobre se estaria considerando ataques terrestres no México, Colômbia e Venezuela, Trump respondeu: "Não se preocupe com isso."

Questionado sobre recentes movimentações militares marítimas nas proximidades do Irã, Trump respondeu que serão necessárias em caso de não atingir um acordo com Teerã. Iranianos "precisarão disso", apontou. Em caso de um acerto, indicou que os porta-aviões deixarão a região "em breve".

Sobre negociações com a Rússia e a Ucrânia, o republicano se mostrou otimista com as possibilidades de lograr um acordo, e que Moscou teria interesse, mas disse que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky "terá que se mover" para não perder uma "ótima oportunidade".

Trump disse estar negociando com os europeus pela Groenlândia, e indicou que tem ótima relação com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

