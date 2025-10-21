Capa Jornal Amazônia
Trump dá início à construção de salão de baile na Casa Branca sem aprovação oficial

Estadão Conteúdo

Equipes iniciaram nesta segunda-feira, 20, a demolição de parte da Ala Leste da Casa Branca, para construir um novo salão de baile de 8,4 mil metros quadrados, projeto defendido por Donald Trump mesmo sem aprovação da agência federal responsável por supervisionar esse tipo de obra.

Embora Trump tenha afirmado em julho que o salão não afetaria a estrutura principal da mansão, imagens dos trabalhos no local mostraram máquinas destruindo a fachada da Ala Leste, com janelas e outros elementos já espalhados pelo chão. As mudanças devem custar mais de US$ 200 milhões.

A obra foi adiante mesmo sem o aval da Comissão Nacional de Planejamento da Capital, órgão responsável por aprovar construções em propriedades governamentais na região de Washington. Segundo o presidente da comissão, Will Scharf, que também é secretário de gabinete da Casa Branca e assessor próximo de Trump, o órgão não teria jurisdição sobre demolições em terrenos federais, apenas sobre novas construções.

"Por mais de 150 anos, todo presidente sonhou em ter um salão de baile na Casa Branca para acomodar pessoas em grandes festas, visitas de Estado, etc.", escreveu Trump em uma publicação nas redes sociais na segunda-feira.

Ele acrescentou que "a Ala Leste está sendo totalmente modernizada como parte desse processo e ficará mais bonita do que nunca quando estiver concluída!".

A Ala Leste é o lado da Casa Branca que tem historicamente sido o domínio da primeira-dama. No início do mês passado, alguns membros da equipe de Melania Trump começaram a encaixotar seus pertences e se mudar para outras partes do complexo da Casa Branca, prevendo o início das obras. (Com agências internacionais)

Palavras-chave

EUA

TRUMP

CASA BRANCA

SALÃO

BAILE
Mundo
