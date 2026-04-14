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Trump critica primeira-ministra da Itália Giorgia Meloni: 'Achei que tinha coragem'

Presidente dos EUA apontou suposta falta de vontade da primeira-ministra italiana em ajudar na guerra contra o Irã

AFP
fonte

Giorgia Meloni e Donald Trump em imagem de arquivo (Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou em uma entrevista a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, sua antiga aliada, apontando para sua suposta falta de vontade de ajudar na guerra contra o Irã.

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"Fiquei surpreso. Achei que ela tinha coragem, mas me enganei", disse ele ao jornal italiano Corriere della Sera.

A líder da extrema direita, que governa a Itália desde outubro de 2022, foi uma das aliadas mais próximas de Trump na Europa e frequentemente tenta agir como mediadora entre as opiniões divergentes dos Estados Unidos e do Velho Continente.

Trump afirmou que Meloni não quer que a Itália seja envolvida na guerra contra o Irã, iniciada com os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra a República Islâmica, apesar de o país europeu obter grande parte de seu petróleo dessa região.

A entrevista foi publicada menos de um dia depois de Meloni tachar de "inaceitáveis" as críticas de Trump ao papa Leão XIV, após os apelos reiterados do pontífice para que se ponha fim à guerra no Oriente Médio.

O presidente americano declarou ao Corriere que é Meloni que é "inaceitável", alegando que ela não se importa que o Irã tenha uma arma nuclear.

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