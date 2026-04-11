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Trump critica imprensa e volta a afirmar que Irã está perdendo a guerra

Estadão Conteúdo

O presidente americano, Donald Trump, criticou em suas redes sociais os veículos de imprensa que dizem que os Estados Unidos estão perdendo a guerra no Irã. O presidente afirmou que a mídia perdeu a credibilidade e acusou os veículos de mentirem, como tem feito ao longo de sua carreira política.

"Eles adoram dizer que o Irã está "vencendo" quando, na verdade, todos sabem que eles estão PERDENDO, e PERDENDO FEIO! (sic) Sua Marinha se foi, sua Força Aérea se foi, seu aparato antiaéreo é inexistente, o radar está morto, suas fábricas de mísseis e drones foram amplamente obliteradas com os próprios mísseis e drones e, mais importante, seus "líderes" de longa data não estão mais conosco, louvado seja Alá!", escreveu o presidente em referência à fé islâmica, religião oficial do Irã.

Trump afirmou que o Irã tem apenas as minas marinhas no Estreito de Ormuz como arma, porque estas poderiam atrapalhar o fluxo global de petróleo. Por outro lado, ele disse que está começando a limpar a passagem "como um favor para países de todo o mundo, incluindo China, Japão, Coreia do Sul, França, Alemanha e muitos outros".

O americano acusou as nações que dependem do petróleo que passa por Ormuz de não ter coragem ou vontade para lidar com o problema. Os países europeus e asiáticos não apoiaram o ataque de Trump ao Irã e líderes têm se colocado à disposição para auxiliar nas negociações de paz, mas não no conflito.

Trump voltou a citar que navios estão se dirigindo aos EUA para buscar cargas de petróleo e gás. Mais cedo, o presidente já havia afirmado isso, sem apresentar detalhes de que países e empresas, ou os valores dessas transações.

Em outra postagem, Trump afirmou que acompanha de perto os preços dos fertilizante durante a guerra no Irã. "Os Estados Unidos não aceitarão AUMENTO ABUSIVO DE PREÇOS (sic) do monopólio de fertilizantes!", disse o republicano.

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EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/TRUMP/MÍDIA/CRÍTICA
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