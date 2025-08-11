Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Trump critica economista Paul Krugman por suposto pessimismo

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o economista Paul Krugman, vencedor do Prêmio Nobel e colunista do jornal The New York Times, na madrugada desta segunda-feira, 11. "Tem previsto desgraça e pessimismo desde o meu grande sucesso eleitoral em 2016", disse Trump, na Truth Social.

Krugman "tem estado errado por anos, já que todos os mercados têm atingido novos recordes", disse Trump.

Em artigo publicado no dia 4 de agosto, Krugman alertou, para um cenário político "extremamente perigoso" nos Estados Unidos, diante do enfraquecimento da economia e da queda de aprovação de Donald Trump.

Conteúdo traduzido com o auxílio de inteligência artificial, editado e revisado pela redação Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

RELACIONADAS EM MUNDO

alvo de atentado

Morre Miguel Uribe, senador e pré-candidato à Presidência baleado na Colômbia

Miguel Uribe Turbay, de 39 anos, estava internado em estado crítico desde que foi baleado, há dois meses

11.08.25 8h08

decisão

Austrália vai reconhecer o Estado Palestino, diz primeiro-ministro

Com o anúncio, Austrália segue o exemplo de outros países, entre eles França, Reino Unido e Canadá

11.08.25 7h18

Conflito em Gaza

Israel diz ter matado jornalista da Al Jazeera acusado de integrar o Hamas

Militares afirmam que Anas Al Sharif liderava célula do grupo; emissora nega e diz que outros três jornalistas morreram no ataque

10.08.25 22h16

Casa Branca posta meme com ameaça do 'czar da fronteira' aos imigrantes ilegais

10.08.25 20h18

MAIS LIDAS EM MUNDO

Mundo

Casal morre ao cair da Ponte Belém durante beijos e abraços

Ela estava encostada na ponte, em Cusco, no Peru, quando resolveu sentar no gradil

11.08.25 7h25

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

mistério

Corpo de homem desaparecido há 28 anos é encontrado em geleira derretida

A polícia local confirmou que se tratava de um homem que desapareceu em junho de 1997, após cair em uma fenda de geleira durante uma tempestade de neve

06.08.25 16h03

Obra de arte cristã

Brasileiro usa tecnologia para apontar que Santo Sudário não foi usado no corpo de Jesus

Designer Cicero Moraes usou simulações 3D para mostrar que os traços do sudário são mais compatíveis com uma escultura em baixo-relevo do que com um corpo humano

04.08.25 17h53

