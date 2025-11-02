Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Milei nomeia Diego Santilli para ministro do Interior da Argentina

Estadão Conteúdo

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou a escolha do deputado eleito Diego Santilli para o cargo de ministro do Interior, em meio ao esforço para estreitar as relações com o Congresso após as eleições de meio de mandato.

"Diego será quem iniciará as conversas com governadores e parlamentares para poder articular com o Congresso Nacional cada um dos consensos necessários para as reformas que virão no futuro", disse Milei em registro na sua conta no X neste domingo, 2.

A escolha ocorre após a renúncia de Lisandro Catalán do cargo de ministro do Interior.

Milei também anunciou na sexta-feira a nomeação de Manuel Adorni, seu porta-voz, como novo chefe de gabinete, após a saída de Guillermo Francos, que também renunciou ao posto.

As mudanças fazem parte da nova fase do governo de Milei após eleições legislativas de meio de mandato confirmarem o governo como a principal força política do país.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Argentina

Javier Milei

Diego Santilli

ministro
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Milei nomeia Diego Santilli para ministro do Interior da Argentina

02.11.25 21h59

Milei nomeia Diego Santilli para ministro do Interior da Argentina

02.11.25 21h59

Sheinbaum condena assassinato de prefeito mexicano e promete fortalecer segurança

02.11.25 20h18

dia de los muertos

Prefeito mexicano é morto durante celebrações do Dia dos Mortos

O agressor foi morto no local, disse o secretário federal de Segurança

02.11.25 19h57

MAIS LIDAS EM MUNDO

reviravolta

Jovem acorda de coma, acusa namorada de causar acidente e morre dias depois

Daniel Waterman, de 22 anos, afirmou que a companheira teria provocado o acidente que o faria morrer

31.10.25 17h11

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

SENHA ROUBADA

Mega vazamento expõe mais de 180 milhões de senhas

Banco de dados de 3,5 terabytes divulgado por especialista em cibersegurança revela uma das maiores violações de credenciais já registradas

27.10.25 11h55

Nave alienígena?

Ufólogo flagra possível OVNI em área de testes militares dos EUA

YouTuber investigativo registra objeto não identificado em base militar dos EUA, reacendendo teorias de engenharia reversa alienígena e tecnologia ultrassecreta

29.10.25 15h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda