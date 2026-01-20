Trump confirma que convidou Putin para integrar seu 'Conselho de Paz'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou na segunda-feira, 19, que convidou seu homólogo russo, Vladimir Putin, para fazer parte do seu Conselho de Paz, proposta lançada por ele para tratar de conflitos internacionais.

"Sim, ele foi convidado", respondeu Trump a um jornalista na Flórida que lhe perguntou se havia convidado Putin para se juntar à instituição.

Também na segunda-feira, Trump ameaçou impor tarifas de 200% sobre o vinho e o champanhe da França após o presidente do país, Emmanuel Macron, recusar seu convite para o "Conselho de Paz". "Vou impor uma tarifa de 200% (...). E ele vai se juntar. Mas ele não precisa se juntar", disse.

Diante da confirmação, o Reino Unido disse estar "preocupado" com o convite feito ao russo. 'Estamos preocupados com as notícias de que Putin e Lukashenko poderiam ser membros desse conselho", disse o porta-voz do primeiro-ministro Keir Starmer, referindo-se também ao aliado de Putin, o presidente bielorrusso Aleksandr Lukashenko.

"Putin é o agressor em uma guerra ilegal contra a Ucrânia e tem demonstrado repetidamente que não leva a paz a sério", acrescentou o porta-voz.

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, afirmou que também foi convidado para participar do conselho, mas que não se imagina participando ao lado de Putin. "Recebemos o convite; nossos diplomatas estão trabalhando nisso", disse Zelenski aos jornalistas, antes de acrescentar que "é muito difícil imaginar" estar sentado ao lado da Rússia em qualquer tipo de conselho.

O Conselho de Paz de Trump prevê que o grupo comece discutindo a situação em Gaza e, posteriormente, amplie sua atuação para outros cenários de instabilidade. A iniciativa, no entanto, tem gerado questionamentos sobre uma possível sobreposição às atribuições da Organização das Nações Unidas (ONU).