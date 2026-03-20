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Mundo

Trump chama Otan de 'covarde' por não se juntar à guerra contra o Irã

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), chamando-a de "covarde" em uma postagem em sua rede social, por não ter se envolvido na guerra contra o Irã.

"Sem os EUA, a Otan é um tigre de papel", afirmou Trump na Truth Social, acrescentando que a aliança não quis entrar "na luta para impedir que o Irã obtivesse capacidade nuclear".

Na mesma postagem, Trump afirmou que a Otan "agora reclama dos altos preços do petróleo, mas não quer ajudar a reabrir o Estreito de Ormuz", o que, segundo ele, seria uma "manobra militar simples".

"Seria tão fácil para eles, com tão pouco risco. COVARDES - e nós vamos LEMBRAR!", acrescentou o presidente dos EUA.

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