Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Explosão em fábrica de fogos de artifício na China mata ao menos 26 pessoas

Verificação do número de vítimas e a identificação dos mortos ainda estão em andamento.

Estadão Conteúdo
fonte

Explosão em fábrica de fogos de artifício na China mata ao menos 26 pessoas. (Yang Huafeng/China News Service/VCG via Getty Images)

A explosão de uma fábrica de fogos de artifício em Changsha, na Província de Hunan, no centro da China, matou ao menos 26 pessoas e feriu outras 61, na tarde desta segunda-feira, 4.

A imprensa oficial chinesa informou que a unidade pertence à Huasheng Fireworks Manufacturing and Display e fica em um importante polo de produção de fogos.

O prefeito de Changsha, Chen Bozhang, disse que as buscas foram praticamente concluídas, mas que a verificação do número de vítimas e a identificação dos mortos ainda estão em andamento.

Imagens aéreas da emissora CCTV, divulgadas nesta terça-feira, 5, mostram fumaça branca ainda saindo dos escombros da fábrica.

As autoridades investigavam as causas do acidente, e a polícia deteve o responsável pela empresa.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu "todos os esforços" para buscar pessoas ainda desaparecidas e salvar feridos. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

China

fábrica

fogos

artifício

explosão
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

EUA realizam novo ataque a embarcação supostamente a serviço do narcotráfico no Caribe

Duas pessoas morreram, segundo as forças americanas.

05.05.26 7h22

MUNDO

Explosão em fábrica de fogos de artifício na China mata ao menos 26 pessoas

Verificação do número de vítimas e a identificação dos mortos ainda estão em andamento.

05.05.26 7h16

ATIVISTA PRESO

Brasileiro preso em Israel relata ameaças e pode pegar pena de 100 anos

Ativista Thiago Ávila detido após interceptação de flotilha com destino a Gaza relata ameaças, isolamento e interrogatórios prolongados

04.05.26 21h38

Netanyahu cancela testemunho e prioriza reuniões de segurança em Israel, com escalada do Irã

04.05.26 21h11

MAIS LIDAS EM MUNDO

ÍNDIA

VÍDEO: homem desenterra irmã e tenta sacar dinheiro em banco

Imagens mostram tentativa de comprovar morte para saque e gera repercussão internacional

28.04.26 21h23

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

TRAGÉDIA

Após levar bolo no rosto, jovem se irrita e mata três pessoas durante aniversário

O aniversariante ainda está foragido junto com outros envolvidos no caso

27.04.26 16h06

ASSASSINATO

Menino de 5 anos é encontrado morto em lixeira após ser espancado pelo ex-namorado da mãe

O resultado da autópsia mostrou que a criança apresentava contusões, fraturas e escoriações pelo corpo

30.04.26 18h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda