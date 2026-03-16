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Trump ataca a Suprema Corte e elogia jornalista conservador

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou decisões do Judiciário americano e disse que vai buscar alternativas para manter a cobrança de tarifas de importação após sofrer um revés na Suprema Corte sobre o tema, em fevereiro.

Em duas publicações na rede Truth Social no início da madrugada desta segunda-feira, 16, Trump afirmou que a decisão sobre as tarifas pode "dar trilhões de dólares a países e empresas" que "têm se aproveitado dos Estados Unidos por décadas". O presidente americano disse, porém, que já começou a taxar os parceiros comerciais por outros meios.

Na primeira mensagem, Trump agradeceu aos juízes da Suprema Corte que votaram a favor das tarifas, Samuel Alito, Clarence Thomas e Brett Kavanaugh, "por sua sabedoria e coragem" e disse que lutará para impedir que "concorrentes hostis sejam reembolsados e recompensados" pelas cobranças já realizadas.

Trump também afirmou que os juízes alinhados ao Partido Democrata sempre votam juntos e que a Suprema Corte teria se tornado pouco mais do que uma organização "política, armada e injusta". O presidente voltou a dizer que a eleição de 2020, que perdeu para Joe Biden, foi fraudada, o que teria sido "conclusivamente provado".

Na segunda publicação, Trump afirmou que os tribunais tratam os republicanos de forma injusta e acusou novamente o Judiciário de ser "altamente politizado".

Trump também voltou a atacar o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, por causa da reforma da sede da instituição, que classificou como "um buraco de dinheiro". Segundo o presidente americano, o empreendimento seria o "edifício mais caro, por metro quadrado, de qualquer projeto já construído".

Trump ainda criticou o juiz James Boasberg, a quem chamou de "maluco, desagradável, desonesto e totalmente fora de controle".

O presidente americano também fez uma publicação exaltando o jornalista conservador Mark Levin, que apoia o movimento Make America Great Again (Maga) e, na opinião de Trump, ajuda a impedir que o Irã, a quem chamou de "um regime terrorista doente, demente e violento," tenha armas nucleares.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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