Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump anuncia segundo ataque a cartéis de drogas venezuelanos em meio a tensões com Maduro

O republicano ainda declarou que as atividades de organizações criminosas causaram consequências "devastadoras"

Estadão Conteúdo
fonte

Em publicação na Truth Social, ele afirmou que a ação foi conduzida por militares americanos na manhã de hoje (Instagram @realdonaldtrump)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira, que ordenou um segundo ataque contra organizações criminosas que classificou como "cartéis de tráfico de drogas extraordinariamente violentos e narcoterroristas".

Em publicação na Truth Social, ele afirmou que a ação foi conduzida por militares americanos na manhã de hoje enquanto integrantes de um grupo venezuelano transportavam drogas em águas internacionais com destino aos EUA.

Trump disse que três homens morreram no ataque e que nenhuma força americana foi ferida. Ele reforçou que, em sua avaliação, "esses cartéis representam uma ameaça à Segurança Nacional, à Política Externa e a interesses vitais dos EUA". "FIQUEM AVISADOS - SE VOCÊ ESTIVER TRANSPORTANDO DROGAS QUE PODEM MATAR AMERICANOS, ESTAMOS CAÇANDO VOCÊ!", escreveu.

O republicano ainda declarou que as atividades dessas organizações causaram consequências "devastadoras nas comunidades americanas por décadas, matando milhões de cidadãos" e acrescentou que isso "nunca mais" será tolerado.

O anúncio ocorre após um primeiro ataque no sul do Caribe, confirmado em 2 de setembro pelo secretário de Estado, Marco Rubio. Na ocasião, Rubio disse que a embarcação havia partido da Venezuela e era operada por uma organização narcoterrorista.

Pouco depois do primeiro ataque, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que "defenderá a soberania do país" e pediu a Trump que abra diálogo para evitar um conflito. O aumento das operações militares americanas no Caribe também levou Caracas a elevar o tom. Na semana passada, Nicolás Maduro anunciou a criação de 284 pontos de "frente de batalha" com tropas, policiais e milícias civis espalhados por todo o país. Segundo ele, a Venezuela está "pronta para uma luta armada, se for necessário".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

Venezuela

ataque

cartéis

drogas

narcotráfico
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Ameaça

EUA prometem resposta na próxima semana à condenação de Bolsonaro pelo STF

Marco Rubio critica decisão da Corte e fala em 'opressão judicial' contra aliados e empresas americanas

15.09.25 16h18

gigante

Peixe raro de quase 2 metros encalha em praia

O peixe-lua media cerca de 1,8 metros de comprimento e pelo menos 90 centímetros de largura. Ele não sobreviveu.

15.09.25 15h28

violência

EUA: diretor do FBI será ouvido no Congresso após erro na investigação da morte de Charlie Kirk

Os dois homens que haviam sido detidos foram rapidamente liberados e as autoridades de Utah reconheceram que o atirador continuava foragido

15.09.25 14h58

conferência

Lula deve participar de reunião na ONU para defender Estado Palestino

A iniciativa, patrocinada pela França e pela Arábia Saudita, pretende reunir países que apoiam a "solução de Dois Estados" para a crise entre Israel e a Palestina

15.09.25 14h42

MAIS LIDAS EM MUNDO

INVESTIGAÇÃO

Jovem que assassinou o ativista Charlie Kirk foi entregue pelo próprio pai aos policiais

O governador de Utah, Spencer Cox, agradeceu a coragem da família em entregar o filho

12.09.25 12h57

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

'ATIRE EM MIM!'

VÍDEO: homem detido por morte de Charlie Kirk é liberado após interrogatório; FBI busca atirador

Vídeo do momento da prisão circulou nas redes, mas suspeito foi solto. Influenciador aliado de Trump foi morto a tiros durante evento em universidade nos EUA

10.09.25 20h28

BEBÊ SURPRESA

Mulher descobre gravidez ao dar à luz em banheiro de casa: 'Achei que ia morrer'

Fotógrafa americana de 30 anos achou que estava morrendo ao sentir fortes dores, mas deu à luz uma menina sem saber que estava grávida. Relato viralizou nas redes sociais.

08.09.25 21h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda