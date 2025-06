Trump anuncia cessar-fogo entre Israel e Irã e celebra fim de conflito

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (23) um acordo de cessar-fogo “completo e total” entre Israel e Irã. Ao divulgar a trégua, Trump celebrou o fim do confronto com tom triunfalista, destacando o risco que o conflito representava para a estabilidade da região. De acordo com o republicano, o conflito será encerrado oficialmente na madrugada de terça-feira (24). Ambos os países deverão concluir as operações militares ainda nas próximas seis horas.

Segundo o presidente, o Irã iniciará o cessar-fogo, seguido por Israel na “12ª hora”. Durante esse período, as partes se comprometeram a manter uma postura pacífica e respeitosa.

“Partindo do princípio de que tudo funcionará como deve — e funcionará — gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por demonstrarem resistência, coragem e inteligência para encerrar o que deve ser chamado de ‘a guerra de 12 dias’”, declarou Trump em uma publicação na rede Truth Social.

Em tom enfático, o republicano afirmou ainda: “Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas isso não aconteceu — e nunca acontecerá! Deus abençoe Israel, Deus abençoe o Irã, Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe os Estados Unidos da América e Deus abençoe o mundo!".

Pouco após o anúncio, a Casa Branca reforçou a credibilidade do acordo em uma publicação nas redes sociais. O perfil oficial da instituição no X (antigo Twitter) escreveu: "Confiem no presidente Trump".

O comunicado ocorre após quase duas semanas de intensificação do confronto, com trocas de ataques entre os dois países e crescente preocupação da comunidade internacional.

Até o momento, não houve pronunciamento do Irã e Israel sobre o cessar-fogo anunciado por Trump.

Matéria em atualização.