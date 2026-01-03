Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump ameaça intervir após Irã reprimir protestos contra regime

As mortes foram registradas no oeste do país, segundo meios de comunicação locais, em meio a confronto entre manifestantes e as forças de segurança, que tentavam conter os protestos.

Estadão Conteúdo

Donald Trump ameaçou nesta sexta-feira, 2, intervir caso o Irã reprima violentamente as manifestações em curso no país. A ameaça elevou a pressão sobre regime, que tenta conter o descontentamento com a economia em crise. Em resposta ao presidente americano, Teerã alegou que uma intervenção desestabilizará toda a região.

O alerta surge em meio a manifestações que, há quase uma semana, se tornaram violentas, com confrontos entre manifestantes e a polícia. Pelo menos seis pessoas morreram.

Os protestos foram desencadeados pelo alto custo de vida. Eles começaram com o fechamento de comércios em Teerã e se estenderam a outros setores e pelo menos 32 cidades.

A atual onda de manifestações foi provocada por uma queda sem precedentes no valor da moeda nacional no domingo, 28. O rial iraniano chegou a valer cerca de 1,4 milhão por dólar americano, prejudicando ainda mais uma economia já fragilizada. Trata-se da maior mobilização popular desde 2022, quando a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia policial, desencadeou manifestações em todo o país.

Em uma publicação nas redes sociais ontem, Trump disse que, se o Irã atirasse e matasse manifestantes, os EUA "iriam em seu socorro". "Estamos prontos para entrar em ação", sem explicar o que isso poderia significar na prática.

Os EUA já impuseram sanções a autores iranianos de violações de direitos humanos durante ondas anteriores de protestos, mas Trump tem adotado uma política externa mais incisiva, incluindo o bombardeio de instalações nucleares iranianas no meio do ano passado, mesmo enquanto impulsionava os esforços de paz em Gaza e em outros lugares.

Trump alertou no início desta semana, durante uma reunião com o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, que o Irã enfrentaria ataques militares caso tentasse reconstruir seus programas de mísseis balísticos ou nuclear, gravemente danificados durante a guerra de 12 dias em junho.

Resposta

Os líderes iranianos reconheceram as legítimas queixas econômicas dos protestos, mas os linhas-duras do regime usaram a ameaça de Trump para retratar alguns dos manifestantes como agentes provocadores dos inimigos do país. Ali Larijani, um alto funcionário da segurança nacional iraniana, alertou os EUA contra a interferência em assuntos internos, afirmando que isso criaria caos na região. Ele insinuou também que poderia colocar soldados americanos em risco.

O Irã tem pouca capacidade de contra-atacar após Israel ter destruído suas defesas aéreas durante a guerra. Mas foi capaz de lançar bombardeios de mísseis que, embora não tenham causado danos estratégicos, sobrecarregaram as defesas americanas e israelenses e deixaram dezenas de mortos. O Irã e seus aliados também já atacaram bases americanas na região.

A república islâmica sofre há anos com um encarecimento desenfreado dos produtos básicos e uma crônica desvalorização de sua moeda.

No último ano, o rial perdeu mais de um terço de seu valor frente ao dólar, enquanto a hiperinflação de dois dígitos enfraquece há anos o poder de compra dos cidadãos, em um país sufocado por sanções internacionais.

Enfraquecido

O movimento de protesto chega em um momento em que o Irã se encontra enfraquecido após os duros golpes sofridos por seus aliados regionais em Gaza, Líbano e Síria.

Ocorre também depois que a ONU restabeleceu em setembro as sanções ligadas ao programa nuclear iraniano. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS) As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/IRÃ/INTERVENÇÃO/AMEAÇA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

POLÍTICA

Estados Unidos prometem trabalhar com lideranças da Venezuela se forem tomadas 'decisões certas'

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, declarou que os EUA vão avaliar as lideranças venezuelanas

04.01.26 12h52

TRAGÉDIA

Mais 24 vítimas de incêndio na Suíça são identificadas, incluindo 11 adolescentes

A tragédia ocorreu na véspera de Ano Novo e deixou 40 mortos e 119 feridos

04.01.26 10h15

prisão federal

'Condições horripilantes': Maduro passa a noite na 'prisão dos famosos', em Nova York

Centro de Detenção Metropolitano (MDC), localizado no Brooklyn, abriga mais de 1,3 mil detentos

04.01.26 9h51

comunicado oficial

Venezuela: China pede libertação imediata de Maduro e esposa

Ministério das Relações Exteriores chinês afirma que a captura do presidente venezuelano e da primeira-dama viola direitos e normas internacionais

04.01.26 8h37

MAIS LIDAS EM MUNDO

Tensão internacional

VÍDEO: Trump confirma ataque a Caracas e diz que Maduro foi capturado

Operação militar dos EUA na Venezuela teria retirado o presidente Nicolás Maduro do país; governo venezuelano decretou estado de emergência

03.01.26 7h15

política

Trump descartou Bolsonaro depois de vê-lo como 'perdedor', diz ex-embaixador dos EUA

Feeley foi embaixador dos EUA no Panamá e hoje atua como diretor executivo do Centro para a Integridade da Mídia das Américas (CMIA)

29.12.25 10h12

CONVERSA

Trump detalha diálogo com Maduro após captura: ‘Você tem que se render’

Em coletiva para a imprensa, Presidente dos Estados Unidos afirma que houve mais de uma troca de mensagens ou conversas após a captura

03.01.26 15h31

EUA X Venezuela

Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas

Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

03.01.26 8h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda