Trump agradece ao Irã por avisar de 'resposta fraca' e pede que país e Israel busquem a paz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu ao Irã por ter avisado com antecedência do ataque a bases norte-americanas no Oriente Médio mais cedo. Em publicação na Truth Social, o republicano exortou tanto o Irã quanto Israel a trabalharem pela retomada da paz na região.

"Tenho prazo em informar que nenhum americano foi ferido e quase nenhum dano foi causado", afirmou o presidente dos EUA, ao atribuir a ausência de vítimas ao aviso antecipado dos iranianos. .

Trump ressaltou que o Irã reagiu à ofensiva norte-americana contra instalações nucleares com uma "resposta muito fraca, que já esperávamos". Segundo ele, a retaliação foi contida de maneira efetiva. "Foram disparados 14 mísseis - 13 foram derrubados e 1 foi 'liberado', porque estava seguindo em uma direção não ameaçadora", destacou o presidente dos EUA. "Talvez o Irã possa agora prosseguir rumo a paz e harmonia na Região, e eu encorajarei Israel entusiasticamente a fazer o mesmo", concluiu.

Em outra publicação, Trump agradeceu o apoio da Catar e disse que nenhum cidadão do país foi morto ou ferido no ataque à base americana perto de Doha. "Parabéns mundo, é hora da paz", declarou, em uma terceira postagem.