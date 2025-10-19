Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump afirma não querer destruir a China e diz que negociação 'é coisa certa a fazer'

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não quer "destruir" a China. Em entrevista à Fox Business, exibida neste domingo, ele disse que o presidente chinês, Xi Jinping, "é inteligente e parece querer negociar as tarifas". "É a coisa certa a fazer", avaliou.

Sobre tarifas em geral, o chefe da Casa Branca destacou que produtos fabricados nos EUA, como chips e farmacêuticos, são isentos de sobretaxas. "Todas as empresas estão voltando para os EUA de Taiwan, do mundo inteiro", disse.

Na sexta-feira, a Fox Business havia divulgado uma prévia da entrevista. Nela, Trump afirmou que as tarifas massivas de 100% sobre a China não são sustentáveis, mas que o comportamento chinês o "forçou" a implementá-las.

Em relação aos esforços da administração republicana em levar a Guarda Nacional para cidades em combate ao crime, Trump afirmou que o próximo local será São Francisco. "Não esqueça, eu posso usar a Lei de Insurreição. Eu vou salvar as cidades", disse.

Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que possui uma "boa relação" com seu homólogo russo, Vladimir Putin, e que acredita que um acordo de paz para o conflito entre Rússia e Ucrânia será alcançado, em entrevista para a Fox Business, neste domingo.

"Eu pensei que o acordo de paz Rússia-Ucrânia seria mais fácil de ser alcançado", afirmou.

Segundo Trump, Putin "levará alguma coisa" em termos de propriedade da Ucrânia.

Investimentos

Trump afirmou também que o investimento nos Estados Unidos pode chegar a US$ 20 trilhões até o final deste ano, em entrevista para a Fox Business, neste domingo. Segundo ele, esse valor será possível porque as tarifas causaram o retorno da fabricação de produtos para território do país.

"Estamos construindo algo incrível aqui e grande parte disso são por causa das tarifas", disse.

Trump também mencionou que, se a Suprema Corte americana decidir contra o uso de tarifas, os EUA "terão de devolver o dinheiro".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

China

relações comerciais

negociações
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Galeria de Apolo, alvo de roubo no Museu do Louvre, exibia as joias da Coroa Francesa

19.10.25 11h52

EITA!

Brasileiros contam como saíram às pressas do Louvre: 'Foi assustador'

"Em poucos segundos, várias pessoas começaram a descer a escada rolante para o piso inferior. Foi tudo muito rápido".

19.10.25 11h48

INVESTIGAÇÃO

Roubo cinematográfico no Louvre: veja tudo que se sabe sobre o assalto a joias inestimáveis

O grupo estava armado. Porém, não há relatos de feridos até o momento.

19.10.25 11h38

investigação

Museu do Louvre fecha após invasão e roubo de joias

O ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, classificou o episódio como um "grande assalto" e afirmou, em entrevista à rádio France Inter, que a ação durou cerca de sete minutos.

19.10.25 9h42

MAIS LIDAS EM MUNDO

Inacreditável!

Homem faz operação para reduzir 'nariz gigante' e voltar a beijar a esposa; veja o antes e depois

Gerard McAliece, de 68 anos, sofre de rinofima, doença rara que provoca crescimento exagerado do nariz

14.10.25 23h00

MUNDO

Donald Trump dá ‘cantada’ em Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana

O comentário do presidente dos EUA sobre a aparência da premiê da Itália aconteceu durante a assinatura do acordo de cessar-fogo em Gaza

14.10.25 8h46

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

homicídio doloso

Menina de 2 anos morre após ser esquecida no carro; pai estava jogando e vendo pornografia

Criança foi encontrada sem vida dentro de veículo a 42°C; homem teria se distraído com videogame e bebida alcoólica

17.10.25 17h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda