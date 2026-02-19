Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump acusa Obama de divulgar informações confidenciais sobre ETs

Ex-presidente teria feito declarações durante entrevista, o que foi criticado pelo atual chefe de Estado dos EUA em viagem oficial

O Liberal
fonte

()

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta quinta-feira (19/2) o ex-presidente Barack Obama de divulgar supostas informações confidenciais ao comentar sobre a existência de extraterrestres durante entrevista. A declaração foi feita a repórteres a bordo do Air Force One, durante viagem oficial ao estado da Geórgia.

“Ele retirou isso de informações confidenciais… Ele não deveria fazer isso. Ele cometeu um grande erro”, afirmou Trump, sem apresentar evidências que sustentem a acusação. Questionado sobre a existência de extraterrestres, o republicano disse não saber se eles são reais ou não.

Origem da controvérsia

A controvérsia teve início após a divulgação de uma entrevista de Obama ao podcaster Brian Tyler Cohen. Ao ser perguntado se alienígenas existem, o ex-presidente respondeu que acredita na possibilidade de vida fora da Terra, mas negou qualquer evidência de contato com extraterrestres durante seu mandato.

“Eles são reais, mas eu não os vi, e eles não estão sendo mantidos na Área 51”, disse Obama na entrevista, acrescentando que não há instalações secretas com alienígenas escondidas do governo, a menos que exista uma “enorme conspiração”.

Posteriormente, em publicação nas redes sociais, Obama reforçou que, durante a presidência, não teve acesso a qualquer prova de contato extraterrestre. Ele explicou que sua posição se baseia na probabilidade estatística de existência de vida em outros pontos do universo, dada sua imensidão, mas destacou que as chances de visitas à Terra seriam baixas devido às grandes distâncias espaciais.

O que se sabe sobre a Área 51 e OVNIs

A chamada Área 51, base militar localizada no estado de Nevada e frequentemente associada a teorias da conspiração sobre Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs), foi oficialmente descrita por documentos divulgados pela Agência Central de Inteligência (CIA) em 2013 como um local de testes de aeronaves espiãs ultrassecretas, sem confirmação de atividades ligadas a extraterrestres.

Nos últimos anos, o Pentágono intensificou investigações sobre OVNIs. Autoridades norte-americanas já afirmaram não ter encontrado evidências de que alienígenas tenham visitado ou pousado na Terra.

Um relatório do Departamento de Defesa (DoD) divulgado em 2024 concluiu que análises conduzidas desde o fim da Segunda Guerra Mundial não identificaram tecnologia extraterrestre, atribuindo a maioria dos avistamentos a fenômenos comuns ou interpretações equivocadas.

Palavras-chave

Donald Trump

barack obama

ETs
Mundo
