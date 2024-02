Tribunal da Rússia determina prisão de porta-voz da dona do Facebook

O Tribunal de Moscou, na Rússia, determinou a prisão do porta-voz da Meta, Andy Stone, nesta segunda-feira (12). A Meta é uma empresa gigante da área de tecnologia, e a dona do Facebook, Instagram e Threads.

A determinação pela prisão foi feita à revelia, ou seja, sem a chance de uma contestação por parte do acusado. A decisão acontece após uma investigação do Ministério do Interior russo, do final do ano passado, segundo a imprensa local.

A Meta é acusada de “promoção de atividades terroristas”.

O governo da Rússia proibiu as redes sociais da Meta no país após o início da guerra com a Ucrânia, em fevereiro de 2022.