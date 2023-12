Mark Zuckerberg constrói ‘complexo ultrassecreto’ avaliado em R$1,3 bilhão no Havaí

Mark Zuckerberg, criador do Facebook e dono da empresa Meta, está construindo um abrigo secreto avaliado em US$10 milhões no Havaí. Segundo a revista americana ‘Wired’, o bilionário possui um terreno de 5,6 km² cercado por um muro de 1,8 metro de altura, visando um complexo de 12 prédios, com 30 banheiros e abrigo subterrâneo com fontes de energia própria.

VEJA MAIS

O tamanho é equivalente a 30 Maracanãs, com valor estimado em US$270 milhões. Além do complexo, Zuckerberg planeja ter uma área dedicada à produção alimentícia: hortas, plantações e um tanque de água para criação de peixes e cultivo de outros produtos.

A propriedade fica localizada na ilha de Kauai, a cerca de 200 quilômetros de Honolulu, capital do Havaí. Os edifícios também devem contar com elevadores, áreas de convivência, com portas construídas à prova de explosões, piscinas, hidromassagem e mais.

Ainda segundo o veículo americano, a construção é secreta e não pode ser discutida entre as equipes que trabalham na propriedade. Todos tiveram que assinar um documento com cláusulas que incluíam demissão caso fotos ou vídeos da obra fossem publicadas nas redes sociais ou vazadas para veículos de imprensa.

Um ex-funcionário da propriedade teria visto colegas serem demitidos por tirarem fotos de partes da construção.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)