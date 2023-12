Na Islândia, vulcão entra em erupção em Grindavik; vídeo

Nesta segunda-feira (18), autoridades da Islândia informaram que um vulcão na península de Reykjanes, próximo à cidade de Grindavik, entrou em erupção às 18h17 (horário de Brasília), 22h17 locais.

A Islândia é um país insular na região norte do continente europeu. Um helicóptero da guarda costeira foi acionado e está sobrevoando a região, segundo as autoridades. A polícia e a defesa civil estão alertando as pessoas para que não se aproximem da área. O serviço meteorológico informou que o fenômeno foi precedido de um terremoto. As autoridades continuam avaliando o local exato e o tamanho da erupção. Moradores de Grindavik foram retirados da cidade em novembro. Atrações turísticas também estão fechadas.

Desde outubro região é atingida por terremotos

Os tremores foram se intensificando ao longo dos dias. Entre 8 e 9 de novembro, por exemplo, 1.400 sismos foram registrados. Os terremotos deixaram Grindavik cheia de rachaduras. A cidade fica a apenas 54 km da capital Reykjavik.

Já no final de novembro, houve a redução dos terremotos e as autoridades chegaram a diminuir o nível de risco que o vulcão representava para a cidade. Moradores também foram autorizados a retornarem para buscar pertences.

Nos anos anteriores, outras erupções também foram registradas na região. No entanto, os fenômenos aconteceram controladamente e sem deixar estragos.