Meta, empresa que administra o Facebook, desenvolve ferramenta para identificar deepfakes

A Meta revelou nesta terça-feira (6) que está trabalhando no desenvolvimento de uma ferramenta capaz de identificar imagens geradas por inteligência artificial (IA), com o objetivo de combater a proliferação de deepfakes.

Apesar de já adicionar marcadores nas imagens geradas pelo Meta IA, lançado em dezembro, a empresa pretende ampliar seus esforços para minimizar a disseminação de deepfakes, mesmo que provenientes de concorrentes como Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney e Shutterstock.

Nick Clegg, presidente de assuntos globais da Meta, anunciou por meio de um post em seu blog que a medida será aplicada no Instagram, Facebook e Threads. Ele enfatizou que o recurso está em desenvolvimento e que nos próximos meses será possível aplicar etiquetas em todos os idiomas suportados por cada aplicativo.

Clegg destacou que durante o próximo ano, que coincide com uma série importante de eleições ao redor do mundo, a empresa continuará aprimorando a abordagem. Ele ressaltou que o objetivo é aprender mais sobre como os conteúdos gerados por IA são criados e compartilhados, além de entender que tipo de transparência as pessoas consideram mais valiosa nesse contexto.

Ferramenta não é perfeita, e a intenção é minimizar os danos

Apesar de reconhecer que a ferramenta não é perfeita, Clegg assegurou que a intenção é minimizar os danos causados pelo compartilhamento de imagens falsas.

Recentemente, a cantora Taylor Swift foi alvo de um deepfake que viralizou no X. Imagens sexualmente explícitas falsas da artista foram disseminadas na plataforma de Elon Musk, levando a empresa de mídia social a suspender as buscas pelo termo 'Taylor Swift' enquanto os conteúdos falsos eram removidos.