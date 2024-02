Golpistas roubam R$ 25 milhões após usarem deepfake e se passarem por chefe de empresa

Um empregado do departamento financeiro de uma multinacional foi ludibriado a transferir US$ 25 milhões para golpistas que empregaram a tecnologia deepfake para se passarem pelo diretor financeiro da empresa durante uma videoconferência, de acordo com autoridades policiais de Hong Kong.

O ardiloso esquema envolveu o funcionário participando de uma chamada de vídeo com o que ele acreditava serem vários membros da equipe, porém, todos eram, na verdade, criações deepfake, revelou a polícia de Hong Kong em uma reunião na sexta-feira (2).

"Durante a videoconferência com múltiplos participantes, ele descobriu que todos [os participantes que viu] eram falsos", informou o superintendente sênior Baron Chan Shun-ching à emissora pública da cidade, RTHK.

Chan explicou que o empregado ficou desconfiado após receber uma mensagem que alegadamente provinha do diretor financeiro da empresa no Reino Unido. Inicialmente, o funcionário suspeitou que se tratava de um e-mail de phishing, uma vez que mencionava a necessidade de realizar uma transação confidencial.