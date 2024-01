Conteúdos sensíveis serão ocultados de adolescentes no Facebook e Instagram

A Meta anunciou mudanças na política de conteúdo para adolescentes nas redes sociais controladas pela empresa — Instagram e Facebook. Como por exemplo, conteúdos que tratem de suicídio, automutilação ou transtornos alimentares, não aparecerram para adolescentes, mesmo que sejam compartilhados por alguém que eles seguem.



“Veja o exemplo de alguém postando sobre a luta contínua contra pensamentos de automutilação. Esta é uma história importante e pode ajudar a desestigmatizar estas questões, mas é um tema complexo e não é necessariamente adequado para todas as idades. Agora, começaremos a remover esse tipo de conteúdo da experiência de adolescentes no Instagram e no Facebook, bem como outros tipos de conteúdo impróprio para a idade”, diz o comunicado da empresa.

A Meta acrescentou que já não recomenda os conteúdos considerados impróprios para adolescentes nos Reels e no Explore, mas que a mudança passará a ocultá-los no Feed e no Stories, mesmo que alguém que eles sigam compartilhe algo do tipo.

A empresa também informou que todos os adolescentes com contas no Instagram e Facebook passarão automaticamente a se enquadrar nas configurações de controle de conteúdo mais restritivas de ambas as plataformas, mesmo que as contas sejam antigas.

Quando as pessoas procurarem por conteúdo sensível, tais como automutilação ou transtornos alimentares, elas também serão automaticamente direcionadas para recursos especializados em oferecer ajuda sobre esses temas, como associações ou canais oficiais de saúde mental.