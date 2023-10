Tribo africana que faz banho de fumaça oferece mulheres para sexo com os visitantes

A tribo Himba, que reside na Namíbia (África) com uma população estimada de aproximadamente 50.000 habitantes, é conhecida por suas tradições e estilo de vida únicos. Para os membros dessa tribo, a sobrevivência envolve a coleta de recursos essenciais, como alimentos e água, a construção de habitações tradicionais e o cultivo de plantações. No entanto, eles seguem regras que chamam a atenção em relação à higiene e ao casamento.

Uma das características mais marcantes da tribo Himba é a prática de não tomar banho convencional, segundo relata o Daily Mail. Em vez disso, eles adotam "banhos de fumaça", em que uma nuvem de fumaça é criada e resinas aromáticas e manteiga são aplicadas no corpo. Acredita-se que essa técnica ajude a afastar insetos e ofereça proteção contra doenças.

Mulheres podem abordar visitantes ou serem enviadas por maridos

Além disso, a dinâmica de relacionamentos na tribo Himba, com forte teor patriarcal, é intrigante. Os visitantes podem ser abordados por mulheres Himba, muitas vezes a pedido dos maridos. Como parte de um ritual para afastar o ciúme, os maridos dormem ao ar livre enquanto os visitantes compartilham o espaço com as esposas dos anfitriões. Se não houver espaço disponível, o marido opta por dormir fora.

Africa Scope relata: “Quando um visitante bate à porta, um homem mostra a sua aprovação e prazer em ver o seu convidado, dando-lhe o tratamento chamado Okujepisa Omukazendu, que consiste em que a esposa é dada ao seu convidado para passar a noite com ele".

A tribo Himba é majoritariamente composta por criadores de gado e mantém sua autossuficiência em diversos aspectos, incluindo alimentação, religião e cultura. Eles adoram Mukuru, o Deus da Namíbia, e acreditam em um culto aos ancestrais mortos, onde os falecidos atuam como mensageiros entre Deus e os vivos.

As mulheres na tribo Himba têm pouca influência nas atividades diárias, com pouco poder de decisão. Elas são frequentemente "oferecidas" para visitantes como forma de demonstrar hospitalidade. Os homens Himba compartilham as esposas com aqueles que visitam a tribo, promovendo um ambiente pacífico e aberto aos visitantes. Mas não são todos os visitantes, eles têm regras quanto aos que merecem esse tratamento.