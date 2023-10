Incêndio em quartel de polícia deixa dezenas de feridos no Egito

Um incêndio de grandes proporções atingiu um quartel da polícia na cidade de Ismailia, no Canal de Suez, Egito, ao amanhecer desta segunda-feira (2). O incidente deixou ao menos 38 feridos. Até o momento, não há registro de mortes.

Por se tratar de um grande incêndio, os bombeiros tiveram algumas dificuldades em controlar as chamas, que consumiu diversos andares do edifício da sede policial. A agência de notícias estatal MENA disse que os bombeiros conseguiram apagar o fogo depois de várias horas. Até o momento, não se sabe a causa do incêndio na instalação policial.

VEJA MAIS

O ministro do Interior egípcio, Mahmoud Tawfik, instaurou uma comissão para investigar as causas do incidente e revisar a segurança estrutural do edifício atingido, que teve uma parte comprometida e desabou, segundo a Defesa Civil

Segundo o porta-voz do Ministério da Saúde do Egito, Hossam Abdel Ghafar, 50 ambulâncias foram acionadas para prestar atendimento. Ainda de acordo com Abdel Ghafar, 12 pessoas feridas foram atendidas ainda no local e outras 26 foram encaminhados ao complexo médico de Ismailia.

Cerca de 24 pessoas foram asfixiadas devido à fumaça, enquanto outras duas pessoas sofreram algumas queimaduras, informou o porta-voz. Sete pessoas já receberam alta hospitalar.

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)