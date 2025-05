Trump assina ordem para reduzir preços de remédios nos EUA, mas não define porcentuais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira, 12, uma ordem executiva que determina a equiparação dos preços de medicamentos no país aos valores mais baixos praticados em outras nações desenvolvidas. A medida prevê que as primeiras ações sejam implementadas em até 30 dias, mas não define os porcentuais exatos de redução.

Segundo comunicado oficial da Casa Branca, o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert Kennedy Jr., terá até 11 de junho de 2025 - 30 dias após a assinatura - para apresentar às farmacêuticas metas de preços baseadas no conceito de "preço de nação mais favorecida".

"Os americanos não serão mais obrigados a pagar quase três vezes mais pelos mesmos medicamentos", afirma Trump no texto.

Apesar disso, a ordem executiva não fixa os porcentuais de corte. O documento apenas determina que os preços sejam alinhados aos cobrados em "nações comparativamente desenvolvidas", sem especificar quais países servirão de referência nem qual será a metodologia adotada.

Em declarações anteriores, o republicano mencionou que os cortes poderiam variar entre 30% e 80% ou, em outro momento, chegar a 59%.

Se as empresas não se adequarem voluntariamente às novas diretrizes dentro do prazo, o governo ameaça adotar medidas mais duras, como facilitar a importação de medicamentos de países com preços mais baixos e abrir investigações antitruste contra as fabricantes.

"Caso os fabricantes de medicamentos não ofereçam aos consumidores americanos o menor preço de nação favorecida, minha administração tomará medidas adicionais e enérgicas", alerta o presidente na ordem.