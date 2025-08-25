Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Treze presos em crise pós-eleitoral na Venezuela são libertados

Estadão Conteúdo

Treze pessoas presas no contexto da crise política após as polêmicas eleições do ano passado na Venezuela foram libertadas, informou neste domingo (24) o Comitê pela Liberdade dos Presos Políticos, uma organização civil de defesa dos direitos humanos e familiares de detentos.

Após as autoridades eleitorais declararem Nicolás Maduro vencedor das eleições presidenciais - em meio a questionamentos da oposição e da comunidade internacional, que não reconheceu esses resultados -, irromperam protestos nas ruas nos quais 28 pessoas morreram, 220 ficaram feridas e pelo menos 2 mil foram detidas, segundo cifras oficiais.

Em um comunicado divulgado na rede social X, o Comitê celebrou o reencontro e a alegria das famílias dos libertados, mas alertou sobre um suposto "uso arbitrário dessas libertações" que "aumenta a incerteza daqueles que ainda esperam pela liberdade".

Segundo a organização, várias pessoas "doentes" continuam presas na cadeia de Tocorón, assim como mais de dez estariam "isolados e incomunicáveis" nas prisões de El Helicoide e El Rodeo.

Além disso, indicou que permanecem encarcerados quatro adolescentes, assim como mulheres, sindicalistas, estudantes, ativistas e estrangeiros.

As autoridades venezuelanas negam que haja detenção de opositores por razões políticas e afirmaram que, na verdade, fazem parte de complôs para desestabilizar o governo.

O governo venezuelano não se pronunciou sobre as recentes libertações. Entre os libertados no domingo estão o ex-deputado Américo de Grazia, conforme confirmado por sua filha Andreina de Grazia na rede social Instagram.

Outra das pessoas postas em liberdade é o pré-candidato presidencial Pedro Guanipa, conforme confirmado por seu irmão, Tomás Guanipa, ao comentar no X que "ser familiar de presos políticos é outra forma de estar encarcerado".

O irmão de ambos, Juan Pablo Guanipa, líder político próximo à opositora María Corina Machado, está preso desde maio.

De acordo com o Comitê pela Liberdade dos Presos Políticos, mil pessoas continuam detidas "por razões políticas". Por sua vez, a organização civil Foro Penal contabilizou em 815 os presos no contexto de crise pós-eleitoral no país sul-americano. Fonte: Associated Press*.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Palavras-chave

VENEZUELA/ELEIÇÕES/PROTESTOS/PRISÕES

libertação
Mundo
.
