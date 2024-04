Três adolescentes são detidos na Alemanha suspeitos de organizar atentado terrorista

Três menores de idade - duas adolescentes de 15 e 16 anos e um jovem de 15 anos - foram detidos pela polícia da Alemanha suspeitos de organizar um atentado terrorista. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (12), mas as detenções ocorreram no feriado da Páscoa, entre 30 e 31 de março, segundo o pelo Ministério Público de Düsseldorf.

O órgão afirma que os jovens planejavam um atentado terrorista com motivações islamistas. "Admitiram que estavam dispostos para cometer o ataque", disse o MP.

Os adolescentes suspeitos são procedentes da Renânia do Norte-Westfália, noroeste da Alemanha.

O jornal alemão "Bild" noticiou que eles pretendiam realizar ataques com facas e coquetéis molotov contra policiais e igrejas, em nome do grupo jihadista Estado Islâmico. Ainda de acordo com o jornal, os suspeitos também cogitaram obter armas de fogo.

A investigação segue em andamento. Devido à idade dos detidos, o MP de Düsseldorf não deu detalhes sobre o tipo de ataque que estava sendo preparado.