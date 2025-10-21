Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Tornado de 'intensidade rara' atinge norte de Paris deixando um morto e 9 feridos

Estadão Conteúdo

Ao menos uma pessoa morreu e nove ficaram feridas após a passagem de um tornado de "intensidade rara" pela cidade de Ermont, um subúrbio a 16 quilômetros do centro de Paris. Segundo o Le Figaro, foi o primeiro tornado mortal na França em 17 anos.

Os ventos arrancaram telhados, estilhaçaram janelas e cortaram a energia de mais de 1.700 residências, de acordo com as autoridades regionais de Val-d'Oise.

Em um vídeo verificado pela Storyful, três enormes guindastes de construção desabam violentamente um após o outro enquanto rajadas em espiral preenchem o ar com destroços.

O promotor local Guirec Le Bras disse à agência AFP que um trabalhador da construção civil de 23 anos foi morto no local. As autoridades abriram uma investigação criminal com a possibilidade de uma acusação de homicídio involuntário e visitaram o local para investigar possíveis violações dos códigos de trabalho.

A agência meteorológica da França registra várias dezenas de tornados anualmente, mas diz que são principalmente de "baixa intensidade".

A força motriz por trás do tempo extremo desta segunda-feira (20) foi uma forte área de baixa pressão na atmosfera superior que estava se deslocando pela Grã-Bretanha. No norte da França, incluindo Paris, o sistema trouxe ventos relativamente quentes e úmidos do sudoeste, criando condições propícias para tornados.

O sistema fazia parte de um padrão climático incomum que pode manter o tempo instável por dias. Outro sistema de tempestade potente está previsto para atingir Paris no final de quarta-feira, 22, e na quinta-feira, 23.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FRANÇA

TORNADO

PARIS
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump diz ter recusado oferta de aliados do Oriente Médio para entrar em Gaza e destruir Hamas

21.10.25 10h43

Trump dá início à construção de salão de baile na Casa Branca sem aprovação oficial

21.10.25 8h49

MUNDO

Nicolas Sarkozy, ex-presidente da França, é preso em Paris

Nessa terça-feira (21), o ex-Chefe de Estado francês se torna o primeiro, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a cumprir detenção por financiamento ilegal de campanha

21.10.25 8h00

Sarkozy é preso após ser condenado por conspiração na França

21.10.25 7h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

Inacreditável!

Homem faz operação para reduzir 'nariz gigante' e voltar a beijar a esposa; veja o antes e depois

Gerard McAliece, de 68 anos, sofre de rinofima, doença rara que provoca crescimento exagerado do nariz

14.10.25 23h00

MUNDO

Donald Trump dá ‘cantada’ em Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana

O comentário do presidente dos EUA sobre a aparência da premiê da Itália aconteceu durante a assinatura do acordo de cessar-fogo em Gaza

14.10.25 8h46

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TRÁFICO SEXUAL

Cantora do The Voice é morta na Tailândia após cair em golpe de emprego falso; órgãos são vendidos

Vera Kravtsova, de 26 anos, foi vítima de tráfico sexual e teve seus órgãos removidos após sequestro

19.10.25 17h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda