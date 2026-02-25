Capa Jornal Amazônia
Irã classifica comentários de Trump como 'grandes mentiras' na véspera de rodada de negociações

O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmou que os EUA poderiam optar pela diplomacia ou enfrentar a ira do Irã

Estadão Conteúdo
fonte

Bandeira do Irã. (Foto: Canva)

O Irã reagiu às táticas de pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração ocorre na véspera de novas negociações em Genebra sobre o programa nuclear de Teerã. O país alternou entre chamar as declarações de Trump de "grandes mentiras" e indicar que as discussões podem resultar em um acordo por meio de "diplomacia honrosa".

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, comparou Trump a Joseph Goebbels. Baghaei acusou Trump e seu governo de conduzirem uma "campanha de desinformação" contra Teerã. Ele afirmou que "tudo o que eles alegam" sobre o programa nuclear, mísseis balísticos e vítimas de distúrbios é "repetição de 'grandes mentiras'".

O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, disse que os EUA podem escolher entre diplomacia ou "ira do Irã". Ele afirmou que se os americanos optarem pela "mesa da diplomacia", que respeite a "dignidade da nação iraniana e os interesses mútuos", o Irã estará presente.

Tensões no Oriente Médio

As declarações ocorrem enquanto Washington reuniu um grande contingente de aeronaves e navios de guerra no Oriente Médio. Este é o maior contingente em décadas. A ação faz parte dos esforços de Trump para um acordo, enquanto o Irã enfrenta dissidência interna.

Cenários de Negociação

Trump ameaçou repetidamente atacar o Irã se as negociações falharem. O Irã, por sua vez, declarou que todas as bases militares dos EUA no Oriente Médio seriam alvos legítimos. Isso coloca em risco milhares de militares americanos na região.

