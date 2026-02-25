Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

EUA: Trump defende agenda econômica de olho nas eleições de meio de mandato

Trump voltou a criticar a decisão da Suprema Corte que invalidou seu poder de usar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) para taxar os parceiros comerciais

Estadão Conteúdo

O primeiro discurso do Estado da União do segundo mandato do presidente americano Donald Trump seguiu o roteiro esperado. Ele prometeu uma fala longa - e cumpriu. Durante 1 hora e 48 minutos na noite desta terça-feira, 24, o chefe da Casa Branca fez uma defesa enfática de sua agenda econômica, de olho nas eleições de meio de mandato; voltou a criticar o revés na Suprema Corte, prometendo uma saída tarifária "ainda mais forte"; afirmou trabalhar para encerrar mais uma guerra - entre a Rússia e a Ucrânia; e cobrou do Irã o compromisso de não desenvolver armas nucleares para fechar um acordo com o país.

O discurso de Trump foi o mais longo sobre o Estado da União já registrado, segundo a imprensa americana. Enquanto republicanos aplaudiram toda a fala, embalada pelos gritos de "USA, USA", os democratas permaneceram em silêncio na maior parte do tempo. Mas alguns também criticaram o chefe da Casa Branca. O deputado democrata Al Green foi escoltado para fora do plenário após abrir uma faixa de protesto com os dizeres "Negros não são macacos!", em referência ao vídeo racista publicado recentemente pelo presidente, que retratava o ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama como primatas em uma selva.

Trump voltou a criticar a decisão da Suprema Corte que invalidou seu poder de usar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) para taxar os parceiros comerciais. Em duas ocasiões durante o discurso, chamou a medida de "infeliz" e prometeu revidá-la de forma "ainda mais forte". "Essas tarifas permanecerão em vigor sob estatutos legais alternativos totalmente aprovados e testados", disse Trump, afirmando ainda que os países taxados querem manter os acordos já firmados com os EUA. Uma ação do Congresso não será necessária para manter a política tarifária, segundo o presidente.

"Trilhões e trilhões de dólares continuarão a entrar nos Estados Unidos da América, porque finalmente temos um presidente que coloca a América em primeiro lugar", disse Trump. Segundo ele, enquanto o ex-presidente Joe Biden trouxe menos de US$ 1 trilhão em novos investimentos para os EUA durante quatro anos, seu governo já atraiu mais de US$ 18 trilhões de todo o mundo.

O chefe da Casa Branca também usou o discurso do Estado da União para defender sua agenda econômica, focada em medidas de affordability (redução do custo de vida dos americanos) antes das eleições de meio de mandato, marcadas para novembro. O principal temor do governo é que os Republicanos tenham mau desempenho nas urnas e percam o comando de uma das Casas, possivelmente a Câmara dos Deputados, o que poderia colocar não só a agenda, mas também a própria cabeça de Trump em risco, já que ele admitiu que pode sofrer um impeachment se a oposição ganhar força.

O tema da inflação surgiu logo nos primeiros minutos da fala, quando Trump voltou a culpar Biden pelos preços elevados nos EUA. Mas, segundo ele, seu governo promoveu uma "reviravolta histórica" e agora o país vivencia uma "era de ouro". Ele afirmou ter derrubado a inflação subjacente no país ao menor nível em cinco anos, citou a queda do preço da gasolina, dos ovos e de medicamentos e, embora não tenha criticado os juros altos, disse que a queda das taxas solucionará o problema habitacional "deixado" por Biden.

Na área energética, prometeu fazer mais. Trump disse que seu governo pediu às grandes empresas de tecnologia que arquem com suas próprias necessidades de energia para que os preços não subam. "Muitos americanos também estão preocupados com o fato de que a demanda de energia dos data centers de IA podem aumentar injustamente suas contas de luz", afirmou. "E, em muitos casos, os preços da eletricidade diminuirão para a comunidade, e diminuirão substancialmente."

As falas de Trump foram intercaladas com a participação de convidados como o time americano de hóquei no gelo, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, personagens como a viúva de Charlie Kirk, Erika, e eleitores que ajudaram a reforçar as pautas do governo. Como esperado, o chefe da Casa Branca tratou da prioridade da sua gestão no combate à imigração ilegal. Trump pediu aos parlamentares a restauração do financiamento para segurança de fronteiras e interna dos EUA e a aprovação de uma lei que impeça imigrantes ilegais de tirar carteira de habilitação.

O republicano também reforçou sua campanha para que a apresentação de comprovação de cidadania americana seja obrigatória para o voto. Trump tem tentado angariar apoio no Legislativo para alterar as regras eleitorais e acabar com os votos por correspondência e eletrônicos. "É muito simples: todos os eleitores devem apresentar documento de identidade e comprovante de cidadania para votar", disse. "E chega de votos por correspondência fraudulenta."

Por fim, o chefe da Casa Branca enfatizou sua agenda externa. De acordo com ele, seu time trabalha "muito duro" para encerrar a nona guerra durante sua gestão, entre a Rússia e a Ucrânia. O conflito completou quatro anos na terça-feira. Como esperado, Trump mencionou o ataque à Venezuela que culminou no sequestro do ditador Nicolás Maduro e disse que o país é o "novo amigo" dos EUA e que trabalha em "estreita colaboração" com a líder interina do país, Delcy Rodríguez.

Trump disse ainda que busca impedir que o Irã tenha armas nucleares e criticou a repressão aos protestos pelo regime, em janeiro. Segundo o líder americano, o Irã busca um acordo depois das ameaças e negociações, mas Trump disse que pretende conseguir a garantia de que o país nunca terá armas nucleares. "Como presidente, buscarei a paz onde quer que seja possível, mas jamais hesitarei em confrontar as ameaças à América onde quer que seja necessário", concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

TRUMP

DISCURSO

ESTADO

UNIÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

conflito

Governo Lula é cobrado por guerra na Ucrânia e diz que tem neutralidade militar, mas não moral

A cobranã foi realizada nesta terça (24), durante audiência no Senado, promovida pelo grupo parlamentar Brasil-Ucrânia, nesta terça

24.02.26 22h07

Canadá aprova jatos executivos Gulfstream após ameaças de tarifas de Trump

24.02.26 21h22

MUNDO

Cachorro caramelo é único sobrevivente em queda de helicóptero e fica ao lado do corpo do dono

O animal pertencia a um coronel do Peru, que estava a bordo com a esposa e duas filhas. O acidente deixou 15 mortos

24.02.26 21h09

acusações

Caso Epstein: arquivos que relacionam Trump a abuso de menor foram retidos, diz rádio dos EUA

Nos documentos, uma mulher acusa Trump de ter abusado sexualmente dela quando tinha 13 anos

24.02.26 17h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

IGREJA CATÓLICA

Restos mortais de São Francisco de Assis são exibidos ao público na Itália

Relíquias do santo padroeiro ficam em Assis por um mês, em homenagem aos 800 anos de sua morte

23.02.26 10h03

CASO EPSTEIN

Quais as acusações contra o ex-príncipe Andrew no caso Epstein? Confira as principais

O Palácio de Buckingham afirmou em comunicado que estava disposto oferecer apoio ao trabalho de apuração caso solicitado

19.02.26 12h08

ASSASSINATO

Ex-participante de 'American Idol' é preso após suspeita de ter matado a própria esposa em casa

O norte americano Caleb Flynn participou das audições do programa de talentos em 2013

20.02.26 17h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda