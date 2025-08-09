Capa Jornal Amazônia
Tiroteio na Times Square em Nova York deixa três feridos

Vídeos publicados nas redes sociais mostram pessoas fugindo do local, policiais cercando um veículo e prestando socorro a feridos que estavam no chão

Estadão Conteúdo

Três pessoas ficaram feridas durante um tiroteio na Times Square, em Nova York, informou o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) neste sábado, 9.

Uma pessoa foi detida e está sendo interrogada sobre o caso, segundo a polícia. Ainda não foram apresentadas acusações.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram pessoas fugindo do local, policiais cercando um veículo e prestando socorro a feridos que estavam no chão. Várias pessoas foram hospitalizadas, mas, segundo a polícia, seus ferimentos não são graves.

O tiroteio ocorreu à 1h20 da madrugada. Até agora, não foram divulgados detalhes sobre como o incidente aconteceu.

Nova York registrou uma queda significativa na violência armada este ano. Até 3 de agosto, a cidade contabilizou o menor número de tiroteios em décadas, uma redução de 23% em relação ao mesmo período do ano passado./ AP

EUA/NY/TIROTEIO/TIMES SQUARE/FERIDOS
Mundo
