Tigre morre após contrair covid-19 em zoológico nos EUA

Um tigre morreu no domingo (26), após desenvolver pneumonia em decorrência da covid-19, em um zoológico de Ohio, Estados Unidos. Júpiter, como o felino era chamado, tinha 14 anos e fazia tratamento para doenças crônicas, o que o tornou mais suscetível ao vírus. Com informações do Uol.

Por meio de um comunicado nas redes sociais, o zoológico lamentou a perda do animal e disse que Júpiter já mostrava sinais da doença no início do mês. Ele perdeu o apetite, não conseguia mais ficar de pé e já não interagia com os tratadores como de costume. Apesar dos exames e tratamentos iniciados na quarta-feira (22), o tigre não apresentou melhoras e morreu no domingo.

"Os exames iniciais sugeriram uma infecção e o tratamento foi iniciado. Infelizmente, Júpiter não melhorou com este tratamento e permaneceu relutante em se mover e comer. No dia seguinte, ele recebeu tratamentos adicionais e fez mais testes de diagnóstico. Embora parecesse estável, Júpiter morreu durante a noite", disse o zoológico.

O local estabelece medidas de proteção para evitar que funcionários infectem os animais, como uso de máscaras próximo aos bichos que estão suscetíveis à doença. Na postagem, o zoológico lamentou a morte do animal.

"A equipe de cuidados de Júpiter se lembra dele como um tigre grande e impressionante, que adorava peixes e dormia em sua caverna. Lembramos com carinho da confiança que construiu com Júpiter ao longo do tempo através do treinamento e como ele sempre foi muito amigável com as tigres fêmeas, Mara e Natasha". O animal estava no local desde 2015, quando foi trazido de Moscou.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)