Gata é o primeiro animal a testar positivo para Covid-19 no Brasil

Uma gata com pouco tempo de vida é o primeiro caso de animal de estimação contaminado pelo novo coronavírus no Brasil. A informação foi confirmada por cientistas da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá. Ela teria pegado a doença dos donos.

Exames do tipo RT-PCR confirmaram os diagnósticos da família – um casal e uma criança pequena – e do pet. A criança e o animal permaneceram assintomáticos, enquanto os adultos adoeceram.

A professora da UFMT responsável por relatar o caso, Valéria Dutra, trabalha no hospital onde o casal deu entrada para tratar a doença. Por ser veterinária, ela teve o cuidado de perguntar se eles possuíam algum animal de estimação e sugeriu que a gata fosse testada.

Os pesquisadores investigam a possibilidade de outro gato e um cachorro também terem contraíram o vírus de seus donos. Os pets são de pessoas que estavam em uma festa familiar realizada em setembro na qual a família, provavelmente, se contaminou.