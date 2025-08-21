Capa Jornal Amazônia
Texas aprova mudança nos distritos eleitorais que deve beneficiar Trump em 2026

Estadão Conteúdo

A Câmara do Texas (EUA) aprovou na quarta-feira, 20, o redesenho dos distritos eleitorais do Estado. A medida poderá beneficiar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas eleições legislativas do ano que vem.

O presidente americano fez pressão pela aprovação da proposta, com vistas à manutenção da maioria na Câmara dos Deputados após o pleito de 2026. Os novos mapas eleitorais do Texas garantiriam mais cinco cadeiras para o Partido Republicano na Casa.

O projeto ainda precisa passar pelo Senado do Texas, que é controlado pelos republicanos, e ser sancionado pelo governador Greg Abbott, que também é republicano.

Nas últimas duas semanas, deputados democratas do Texas tentaram obstruir a votação e chegaram a se ausentar do Estado, com o objetivo de impedir a formação de quórum para a apreciação da proposta. O projeto passou com 88 votos a favor e 52 contrários.

"Grande VITÓRIA para o Grande Estado do Texas!!! Tudo foi aprovado, em nosso caminho para mais CINCO assentos no Congresso e para a salvação dos seus Direitos, das suas Liberdades e do seu próprio País", comemorou Trump, em publicação na rede Truth Social. "O Texas nunca nos decepciona." Fonte: Associated Press.

Palavras-chave

EUA/TEXAS/CÂMARA/REDESENHO/DISTRITOS

APROVAÇÃO
