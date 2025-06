Tesouro dos EUA impõe novas sanções por envio maquinário sensível para defesa do Irã

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou novas sanções contra um indivíduo, oito entidades e um navio, por participarem da aquisição e transporte de maquinário sensível para a indústria de defesa do Irã. Segundo comunicado, a ação segue um memorando presidencial que determina "negar ao Irã o desenvolvimento de mísseis e outras capacidades bélicas" e "impedir que a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e seus aliados acessem recursos que sustentam suas atividades desestabilizadoras".

Ainda de acordo com o comunicado, o navio Shun Kai Xing, da Unico Shipping Co, de Hong Kong, transportava equipamentos para a Rayan Roshd Afzar Company (RRA) e a Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe, controlada por executivos da RRA.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o país "permanece resoluto em impedir qualquer esforço do Irã para adquirir tecnologia sensível" e destacou que o Tesouro continuará "a degradar a capacidade do Irã de produzir e proliferar essas armas letais, que ameaçam a estabilidade regional e a segurança global".

O grupo Rayan Fan Kav Andish, holding que controla a RRA, produz componentes para os programas militares da IRGC, diz o Tesouro. Executivos como Mohsen Parsajam e Farshad Hakemzadeh também foram sancionados. O navio Shun Kai Xing transportava cargas sensíveis enviadas por empresas chinesas, com destino ao Irã. Após inspeção, houve tentativa de ocultar os destinatários iranianos por meio da falsificação de documentos.

O comunicado destaca que as empresas e indivíduos envolvidos forneceram, ou tentaram fornecer, apoio financeiro, material, tecnológico ou outros, ou bens e serviços em apoio à RRA e à IRGC.

O Tesouro norte-americano aponta que essa ação reforça a determinação dos EUA em conter o programa militar iraniano e a proliferação de armas perigosas.