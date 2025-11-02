Terrorista cruza linha amarela em Gaza e é atingido pela Força Aérea de Israel

Em conta na rede social X, as Forças de Defesas de Israel (FDI) publicaram que "um terrorista cruzou a linha amarela e avançou em direção às tropas das FDI no norte de Gaza, representando uma ameaça imediata para as tropas."

Na publicação, a FDI informa que após a identificação, e para remover a ameaça às tropas, "a IAF atingiu o terrorista". IAF é a sigla em inglês para Força Aérea Israelense.

"Os soldados das FDI permanecem posicionados de acordo com o acordo de cessar-fogo e continuarão a operar para remover qualquer ameaça imediata", informa a publicação.