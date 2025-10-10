Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Terremoto de magnitude 7,4 atinge as Filipinas

Estadão Conteúdo

Um terremoto de magnitude preliminar 7,4 atingiu na manhã desta sexta-feira, 10, uma província no sul das Filipinas, no sudeste da Ásia, e matou pelo menos duas pessoas. De acordo com o instituto, o terremoto teve epicentro no mar, a cerca de 62 quilômetros a sudeste da cidade de Manay, na província de Davao Oriental. O abalo foi causado pelo movimento de uma falha em uma profundidade rasa de 10 quilômetros.

Pelo menos duas pessoas morreram após ficarem presas em casas danificadas em Davao Oriental, disse o governador provincial Nelson Dayanghirang Sr. ao canal de notícias ABS-CBN, acrescentando que cerca de 250 pacientes foram retirados de um hospital danificado e seriam temporariamente alojados em tendas.

Por conta do tremor, houve a possibilidade de a região ser atingida por um tsunami de grandes proporções, de acordo com o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia que suspendeu o alerta horas depois. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, em Honolulu, afirmou que ondas perigosas poderiam ocorrer em um raio de até 300 quilômetros do epicentro. De acordo com o órgão, marés até três metros acima do nível normal podem atingir partes da costa filipina próximas ao local do terremoto, enquanto ondas menores podem alcançar a Indonésia e Palau.

Na semana passada o país sofreu com um terremoto de magnitude de 6,9 pontos, que provocou a morte de, ao menos, 74 pessoas e deixando de centenas de feridos e milhares de desabrigados. O epicentro foi registrado a cerca de 19 quilômetros a nordeste de Bogo, cidade costeira da província de Cebu, e foi desencadeado por um movimento em uma falha geológica submarina, a uma profundidade relativamente rasa de 5 quilômetros. Foi um dos mais fortes teremotos a atingir a região central em mais de uma década e ocorreu enquanto muitas pessoas ainda dormiam.

As Filipinas ainda estão se recuperando do terremoto de 30 de setembro, com magnitude de 6,9, que deixou pelo menos 74 mortos e desalojou milhares de pessoas na província central de Cebu, principalmente na cidade de Bogo e cidades vizinhas. O arquipélago também é atingido por cerca de 20 tufões e tempestades por ano, tornando a resposta a desastres uma tarefa importante do governo e de grupos de voluntários.

Também na sexta-feira, um terremoto com magnitude preliminar de 6,0 atingiu a costa de Papua-Nova Guiné. O Serviço Geológico dos EUA informou que o epicentro foi no Mar de Bismarck, 414 quilômetros a nordeste de Lae, a segunda cidade mais populosa do país insular do Pacífico Sul. A policial de Lae, Mary Jane Huafilong, disse que nenhum dano foi relatado. (Com informações da Associated Press)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TERREMOTO/FILIPINAS
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Terremoto de magnitude 7,4 atinge as Filipinas

10.10.25 7h33

Nobel da Paz vai para María Corina Machado, líder da oposição da Venezuela

10.10.25 7h28

Juiz concede parcialmente petição para interromper envio da Guarda Nacional a Chicago

09.10.25 21h28

FIM DO CONFLITO

Fim da guerra? Gabinete de Netanyahu aprova acordo com Hamas; cessar-fogo deve começar em até 24h

Com a entrada em vigor do cessar-fogo, Israel terá um prazo de 24 horas para que suas forças recuem inicialmente

09.10.25 19h57

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Influenciador transmite a própria morte ao vivo durante escalada de rocha

O paredão de granito El Capitan é considerado um dos maiores desafios do montanhismo no mundo

03.10.25 10h19

RASPADINHA MILIONÁRIA

Ganhador da raspadinha fica milionário, faz festa por 3 meses e acaba no hospital

Operador de empilhadeira faturou mais de R$ 7 milhões e decidiu "viver a vida". A celebração descontrolada terminou em emergência médica e embolia pulmonar

06.10.25 15h51

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

POLÊMICA

Grupos gays internacionais rompem com o ativismo trans e criam movimento LGB separado; entenda

O novo movimento, conhecido como LGB, cresce principalmente na Europa e nos Estados Unidos.

06.10.25 9h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda