Terremoto de magnitude 7,1 atinge costa nordeste do Japão

Um forte terremoto de magnitude 7,1 foi acaba de ser registrado na costa nordeste do Japão, próximo a Fukushima, onde os tremores foram sentidos. De acordo com primeiras informações, também houve efeitos nas cidades de Miyagi, Iwate e Tohoku. As informações são do portal G1 Nacional.

As autoridades locais emitiram alerta de tsunami para Miyagi e Fukushima em função dos tremores.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)