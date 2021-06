Tempo quente: repórter de TV usa matéria ao vivo sobre clima para acusar chefes

Um repórter da televisão Fox em Huston (EUA) aproveitou uma transmissão ao vivo na segunda-feira, 15, para acusar os chefes de censura. Em suas afirmações um pouco vagas, disse que havia imagens sobre bastidores e que e promoveu um site de extrema-direita. As informações foram divulgadas pelo The Guardian.

Ivory Hecker, uma repórter da afiliada da Fox News de Houston, a Fox 26, deveria falar sobre o impacto do recente clima quente na cidade, mas, em vez disso, fez afirmações vagas de censura por parte Fox e revelou o que parecia ser a existência de gravações secretas envolvendo colegas de trabalho.

“Antes de chegarmos a essa história [do clima], quero que vocês, telespectadores, saibam que a Fox Corp tem me amordaçado para esconder certas informações de vocês, telespectadores”, disse Hecker.

BREAKING: Fox 26 Houston TV Reporter @IvoryHecker Informs Network LIVE ON AIR That She Has Been Secretly Recording Them and Intends on Telling Her Story to Project Veritas #Fox26Whistleblower pic.twitter.com/wKbb1SaDGN