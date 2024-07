"Tempo lixo": Situação da China gera novo meme de pessimismo econômico

A economia da China gerou uma nova abreviação online para o pessimismo em relação às perspectivas sobre qualquer reviravolta em termos de empregos, renda e oportunidades no país: "tempo lixo da história".

A frase, aparentemente criada na China, injeta um termo retirado do basquete -- os minutos finais de um jogo no qual o resultado não está mais em dúvida -- no que começou como uma discussão sobre história e, desde então, tornou-se uma discussão online fortemente censurada sobre se os trabalhadores e investidores da China devem desistir.

Os dados econômicos recentes da China abalaram a confiança. O crescimento no último trimestre ficou aquém das previsões, em 4,7%, destacando o impacto de uma prolongada crise imobiliária e a estagnação dos gastos dos consumidores.

A liderança do Partido Comunista da China conclui uma reunião a portas fechadas nesta quinta-feira, que deve detalhar a estratégia econômica de Pequim para os próximos anos, incluindo medidas para o desenvolvimento da tecnologia. O China Daily, em uma matéria de primeira página na quarta-feira, descreveu um dos objetivos da reunião como sendo o de reavivar a confiança na "trajetória econômica de longo prazo" do país.

A expressão fatalista "tempo lixo" começou a aparecer nas plataformas de mídia social no último mês. Ela recebeu um impulso mais recente quando a mídia estatal e os comentaristas se alinharam para denunciar a frase.

"Essa é uma frase de efeito que insinua que não há ajuda nem esperança, negando e minimizando tudo na China", escreveu o Beiing Daily em um comentário na semana passada.

A expressão segue outra palavra da moda que os censores da China têm apontado como uma ameaça à estabilidade desde que se tornou popular há três anos: "lying flat" ("deitado"), um apelo a uma vida preguiçosa de ambição limitada e protesto silencioso.

Wang Wen, professor de finanças da Universidade Renmin e ex-colunista do Global Times, controlado pelo Estado, disse no início deste mês que a ideia de uma era de "tempo lixo" é "mais perigosa" por causa de sua mensagem implícita de desesperança.

"Ela nega completamente a atual situação de desenvolvimento da China e tenta criar uma expectativa pública de que o país acabará fracassando."

A primeira menção aparente do termo na internet da China foi feita em setembro passado por Hu Wenhui, editor de uma pequena publicação em Guangzhou. Em um artigo que foi censurado desde então, Hu argumentou que a história da União Soviética após 1979 e de algumas dinastias chinesas sugerem que alguns fracassos históricos são inevitáveis, um comentário que alguns leram como se referindo a eventos atuais.

"Quando a situação geral está definida e a derrota é inevitável, não importa o quanto você tente, é apenas uma luta fútil", disse Hu. "Como devem se comportar aqueles que têm a infelicidade de se deparar com o período lixo da história?"

Hu não pôde ser contatado para comentar o assunto.

Em junho, o tópico pareceu ganhar um impulso nas discussões online. Alguns usuários da plataforma de mídia social Weibo disseram, em comentários ainda visíveis nesta semana, que a ideia havia tocado algumas pessoas comuns. "Há muitas pessoas que começam a sentir que, enquanto não puderem mudar nada, este é o tempo lixo da história", disse um deles.

Há outros sinais de que a confiança coletiva da China foi afetada, de acordo com dados de pesquisa coletados pelo professor da Universidade de Stanford, Scott Rozelle, e outros, publicados em resumo na semana passada pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais dos EUA.

Rozelle descobriu que os chineses que responderam a uma pesquisa estavam mais pessimistas do que há duas décadas, mais propensos a culpar fatores estruturais por determinar se uma pessoa é rica ou pobre e muito menos dispostos a acreditar que o trabalho árduo compensa.

Em 2004, 62% concordavam que "em nosso país o esforço é sempre recompensado". Isso caiu para 28% na pesquisa de 2023.