Tempestade tropical deixa mais de 60 mortos nas Filipinas

As equipes de emergência das Filipinas tentavam resgatar nesta sexta-feira (25.10) os moradores presos nos telhados de cidades completamente inundadas após a passagem da tempestade tropical Trami, que deixou pelo menos 66 mortos no país. Quase 200 mil pessoas foram deslocadas pelas inundações provocadas por chuvas torrenciais que, em algumas áreas, registraram o equivalente a dois meses de chuva em apenas dois dias.

"Muitas pessoas ainda estão presas nos telhados de suas residências e pedem ajuda", afirmou o chefe de polícia da região de Bicol, Andre Dizon.

O balanço da tempestade Trami, que deixou as Filipinas nesta sexta-feira e seguia em direção oeste, no sentido do Mar da China Meridional, subiu para 66 mortos após a localização de outros corpos na província de Batangas, ao sul de Manila, e em Quezon, no leste.

Jofren Habaluyas, da agência meteorológica estatal, explicou à AFP que a província recebeu 391,3 milímetros de chuvas em dois dias, "o equivalente às chuvas esperadas para dois meses".

Os prédios do governo e as escolas na ilha principal de Luzon permaneceram fechados nesta sexta-feira e o alerta de tempestade permanecia em vigor ao longo da costa oeste.

Um balanço oficial divulgado na quinta-feira informou que 193 mil pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas devido às inundações, que afetaram várias cidades e provocaram o desabamento de alguns edifícios. Vários deslocados estão na região de Bicol, de onde mais de 30 mil pessoas fugiram na quarta-feira.

Quase 20 tempestades tropicais ou tufões atingem as Filipinas todos os anos, com um balanço de destruição e dezenas de mortos.

Um estudo recente indicou que as mudanças climáticas fazem com que as tempestades na região Ásia-Pacífico se formem cada vez mais perto da costa, se intensifiquem de maneira mais rápida e permaneçam em terra durante mais tempo.