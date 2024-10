Ao menos 6 pessoas morrem após passagem de furacão 'Oscar' em Cuba

A passagem do furacão Oscar por Cuba, que atingiu a ilha como um furacão de categoria 1, causou a morte de seis pessoas no município de San Antonio del Sur, na província de Guantánamo. De acordo com informações do governo cubano, as Forças Armadas estão liderando as operações de resgate nas áreas afetadas, principalmente em San Antonio del Sur e Imías, onde algumas regiões ainda estão inacessíveis.

Oscar, que foi rebaixado para tempestade tropical, deixou graves danos materiais em sua passagem pela parte leste da ilha. A maioria dos danos ocorreu em Guantánamo, onde os níveis de enchentes atingiram níveis históricos.

Casas foram destruídas parcial ou totalmente, com ventos arrancando telhados, derrubando postes de energia e árvores. Imagens de devastação ainda não foram divulgadas pela TV estatal.

Emergência energética

Além da tempestade, Cuba está enfrentando sua quarta noite de apagão generalizado. A tempestade afetou ainda mais a infraestrutura elétrica do país, que desde sexta-feira (18) enfrenta um colapso total no fornecimento de energia, agravado pela queda da central termelétrica Antonio Guiteras, a maior e mais importante da ilha.

Até a noite de segunda-feira (21), apenas 36% dos 10 milhões de habitantes haviam tido o serviço de energia restabelecido.

Cuba já vinha enfrentando meses de cortes de energia, além de uma grave crise de escassez de alimentos, medicamentos e combustível. O presidente Díaz-Canel declarou o país em "emergência energética" e afirmou que o governo segue mobilizado para restabelecer os serviços e atender a população afetada.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em OLiberal.com)