Tempestade de inverno histórica deixa pelo menos 10 mortos nos EUA

Ao menos 10 pessoas morreram em decorrência da tempestade de inverno que atinge os Estados Unidos e que deve permanecer intensa nesta segunda-feira, 26, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS). As condições do tempo geraram alertas para que as pessoas evitem estradas, cancelamentos em massa de voos e cortes de energia.

Autoridades alertaram que uma massa de ar ártico atrás do sistema faria com que as temperaturas caíssem perigosamente por dias, prolongando os transtornos no país. Pelo menos 20 Estados e a capital dos EUA, Washington, declararam estado de emergência.

Em publicação no Truth Social o presidente Donald Trump orientou a população a se manter em locais seguros. "Continuaremos monitorando e em contato com todos os estados no caminho desta tempestade", acrescentou.

Segundo o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, cinco pessoas foram encontradas mortas ao ar livre durante o fim de semana. Embora não tenha confirmado se as mortes estavam relacionadas ao clima, ele disse a repórteres que "não há lembrete mais forte do perigo do frio extremo".

No Texas, as autoridades confirmaram três mortes, incluindo a de uma menina de 16 anos que faleceu em um acidente de trenó. Duas pessoas morreram de hipotermia na Louisiana, informou o departamento de saúde do estado.

O site de monitoramento PowerOutage.com mostrou que mais de 840 mil clientes estavam sem energia elétrica na noite de domingo, 25, principalmente no sul dos EUA, onde a tempestade se intensificou no sábado.

No Tennessee, onde uma faixa de gelo derrubou linhas de energia, mais de 300 mil clientes residenciais e comerciais ficaram sem eletricidade, enquanto Louisiana, Mississippi e Geórgia - onde tempestades desse tipo são menos comuns - registraram mais de 100 mil interrupções no fornecimento de energia cada um.

Os cortes de energia são particularmente perigosos, visto que o Sul está sendo atingido por um frio traiçoeiro que, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), pode bater recordes.

Autoridades do Texas à Carolina do Norte e Nova York orientaram os moradores a permanecerem em casa devido às condições perigosas. "Fiquem fora das estradas, a menos que seja absolutamente necessário", publicou a Divisão de Gerenciamento de Emergências do Texas no X.

Desde sábado, 24, 19 mil voos de entrada e saída no país foram cancelados, segundo o site de rastreamento Flightaware.com.