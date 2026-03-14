Ataque de mísseis e drones na região de Kiev deixa 4 mortos e 15 feridos

Um ataque de mísseis e drones na região de Kiev, capital da Ucrânia, matou pelo menos quatro pessoas e feriu 15 na madrugada deste sábado, 14, conforme Mykola Kalashnyk, chefe da administração regional da cidade.

A ofensiva atingiu quatro distritos e danificou prédios residenciais, instituições de ensino, empresas e infraestrutura crítica. A informação foi divulgada por Kalashnyk em publicação nas redes sociais.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o principal alvo dos ataques noturnos foi "a infraestrutura energética da região de Kiev". Segundo ele, a Rússia lançou cerca de 430 drones de diversos tipos e 68 mísseis.

Líderes divergem sobre os alvos dos ataques

O Ministério da Defesa da Rússia declarou que os ataques noturnos tiveram como alvo instalações industriais e de energia que abastecem as forças armadas da Ucrânia, além de aeródromos militares.

Zelenskyy apela por mais defesa antiaérea

Zelenskyy pediu aos parceiros ocidentais de Kiev que dediquem "atenção total" à necessidade de aumentar a produção de mísseis antiaéreos. "A Rússia tentará explorar a guerra no Oriente Médio para causar ainda mais destruição aqui na Europa, na Ucrânia", disse ele em redes sociais.

Os ataques ocorreram dias após os Estados Unidos adiarem as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, previamente agendadas, alegando a guerra no Oriente Médio. Enquanto mísseis e bombas dos EUA e de Israel atingem o Irã, a Rússia manifestou indignação, porém, sem ações de apoio ao aliado.