Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Emirados Árabes deixam a Opep e encerram mais de cinco décadas no grupo

A decisão, válida a partir de 1º de maio, é considerada um enfraquecimento do grupo comandado pela Arábia Saudita

O Liberal
fonte

Os Emirados Árabes Unidos eram o terceiro maior produtor da Opep, com cerca de 2,4 milhões de barris por dia (Foto: Arquivo | O Liberal)

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram  nesta terça-feira (28) a saída da Organização dos Países Exportadores de Petróleo após mais de cinco décadas de participação no grupo. A decisão passa a valer a partir de 1º de maio e inclui também o desligamento da Opep+, aliança que reúne países produtores e parceiros como a Rússia.

O movimento é considerado um revés para a Opep, especialmente para a Arábia Saudita, que historicamente exerce papel central na coordenação das estratégias de produção do grupo. A saída também sinaliza uma maior autonomia dos Emirados na definição de sua política energética.

VEJA MAIS 

image Dólar avança e encosta em R$ 5 com cautela geopolítica no Oriente Médio
O petróleo em alta atua como contraponto no câmbio, ao incentivar vendas de exportadores e limitar a pressão sobre o real

image Caiado defende petróleo na Margem Equatorial e sugere crítica à reinjeção do gás natural
Ronaldo Caiado falou da ampliação da infraestrutura de gasodutos no Brasil e também deu uma declaração com teor crítico ao nível de reinjeção de gás natural no país

Os Emirados Árabes Unidos ocupavam, até recentemente, a posição de terceiro maior produtor entre os membros da Opep, com cerca de 2,4 milhões de barris diários, segundo dados da Agência Internacional de Energia. No entanto, a produção foi impactada pela guerra envolvendo o Irã, que dificultou o escoamento de petróleo pelo Estreito de Ormuz — rota estratégica por onde passa uma parcela significativa do petróleo mundial.

Em meio a esse cenário, o anúncio também ganhou leitura política nos Estados Unidos. A decisão é vista por analistas como alinhada a críticas recorrentes do presidente Donald Trump à atuação da Opep, frequentemente acusada por ele de influenciar os preços globais do petróleo.

Segundo o ministro de Energia dos Emirados, Suhail Mohamed al-Mazrouei, a saída foi resultado de uma análise das estratégias energéticas do país, sem consulta prévia a outras nações do grupo. A decisão ocorre em um momento de instabilidade no mercado, marcado por oscilações nos preços e tensões geopolíticas.

A decisão também reflete mudanças na estratégia econômica dos Emirados Árabes Unidos, que vêm ampliando investimentos em setores como turismo, tecnologia e finanças, com o objetivo de reduzir a dependência do petróleo.

A Opep foi fundada em 1960, em Bagdá, com o objetivo de coordenar políticas de produção entre países exportadores e influenciar os preços no mercado internacional. Ao longo dos anos, o grupo passou por outras saídas, como a do Catar em 2019 e a de Angola em 2024, refletindo mudanças no cenário global de energia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPEP

petróleo
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Trump diz que Irã teria informado estar em 'colapso' e pedido reabertura de Ormuz aos EUA

Presidente dos EUA disse que Teerã tenta "resolver sua situação de liderança" e sinalizou otimismo sobre uma eventual estabilização no país

28.04.26 11h11

MUNDO

Chanceler da Alemanha diz que Estados Unidos estão sendo humilhados pelo Irã na guerra

Friedrich Merz ressaltou que, apesar de não estar envolvida diretamente, a Alemanha tem sentido os impactos econômicos do conflito

28.04.26 9h06

Irã propõe abrir Ormuz, mas não menciona material nuclear

O chanceler do Irã, Abbas Araghchi, já entregou esse plano mais recente ao Paquistão

28.04.26 7h52

BRUTALIDADE

Israel mata mãe e filha de 11 anos brasileiras em ataque no Líbano

O Governo Federal informou que está em contato com a família dos brasileiros falecidos para prestar assistência, incluindo para o filho hospitalizado.

27.04.26 22h11

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

TRAGÉDIA

Após levar bolo no rosto, jovem se irrita e mata três pessoas durante aniversário

O aniversariante ainda está foragido junto com outros envolvidos no caso

27.04.26 16h06

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ESPIA SÓ!

Avião com R$ 15 milhões em espécie cai no Paraguai; moradores saqueiam dinheiro

Autoridades informaram que criminosos estariam se passando por agentes para extorquir os moradores e roubarem o dinheiro recolhido.

22.04.26 14h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda