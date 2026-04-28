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Economia

Dólar avança e encosta em R$ 5 com cautela geopolítica no Oriente Médio

O petróleo em alta atua como contraponto no câmbio, ao incentivar vendas de exportadores e limitar a pressão sobre o real

Estadão Conteúdo
fonte

Dólar norte-americano. (Foto: Divulgação)

O dólar avança no mercado à vista na manhã desta terça-feira, 28, após dois dias de queda, e volta a rodar perto de R$ 5,00, acompanhando o fortalecimento global da moeda americana. O movimento favorece também investidores com posições compradas na Ptax neste fim de mês.

O petróleo em alta atua como contraponto no câmbio, ao incentivar vendas de exportadores e limitar a pressão sobre o real. A commodity acelerou os ganhos nas últimas horas, com o WTI chegando a subir mais de 4%, depois da proposta do Irã de reabrir o Estreito de Ormuz ser recebida com frieza em Washington.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e sua equipe demonstram ceticismo em relação à proposta do Irã de reabrir o Estreito de Ormuz e adiar discussões nucleares. Trump não rejeitou o plano, mas questiona a boa-fé de Teerã e cobra o fim do enriquecimento nuclear e compromisso de não produzir armas. Os EUA seguirão negociando e devem apresentar contrapropostas nos próximos dias.

O vice-ministro da Defesa do Irã, Reza Talaei-Nik, afirmou que o país está disposto a compartilhar capacidades de defesa com membros da Organização para Cooperação de Xangai, como Rússia, China e Índia. Segundo ele disse ao Wall Street Journal, a experiência iraniana demonstraria a "derrota" dos EUA e a incapacidade americana de impor suas políticas a países independentes.

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No mercado de juros, as taxas sobem em linha com o câmbio e os rendimentos dos Treasuries, refletindo a incerteza persistente sobre o desfecho da guerra no Oriente Médio.

No cenário doméstico, investidores analisam o IPCA-15, que veio abaixo do piso das projeções, mas o risco de conflito prolongado, com impacto sobre petróleo e inflação, pode encurtar o ciclo de cortes da Selic, pressionando o Ibovespa futuro.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,89% em abril, pouco abaixo do piso das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de avanço de 0,90%, com mediana de 0,98% e teto positivo de 1,11%. Já o IPCA-15 em 12 meses até abril subiu 4,37%, resultado também um pouco menor do que o piso, de aumento de 4,38%, com mediana de alta de 4,47% e teto de 4,60%, segundo o IBGE.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getulio Vargas (FGV) caiu 0,8 ponto em abril em comparação a março, para 96,0 pontos. Este foi o primeiro recuo do índice em cinco meses. Em médias móveis trimestrais, o ICI se manteve estável, a 96,5 pontos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou medida provisória que libera R$ 330 milhões em crédito extraordinário para subsidiar a importação de Gás Liquefeito de Petróleo, com recursos destinados ao Ministério de Minas e Energia.

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